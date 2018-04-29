Назван самый богатый депутат карельского парламента

Заработок Олега Доценко составил более 31 миллиона рублей.

Парламент Карелии опубликовал сведения о доходах депутатов за 2017 год. Самым богатым депутатом стал Олег Доценко, его доход за год составил 31 миллион 474 тысячи 109 рублей и 26 копеек.

То есть месячный доход депутата составляет более 2, 6 миллионов рублей.

Олег Доценко — личность в карельских медиа малоизвестная, судя по официальным данным, ему 43 года, вся трудовая биография связана с энергетикой, в настоящий момент он управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия». Депутатом избран по Пудожскому избирательному округу.

Второе и третье место по доходам делят директор Костомукшского ГОКа Максим Воробьев — он заработал за год 30 459 865,85 рублей и Виталий Красулин — 23 782 203,75 рублей.

Доходы этих и других депутатов, а также сведения об их имуществе можно посмотреть здесь.