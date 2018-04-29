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Назван самый богатый депутат карельского парламента
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Назван самый богатый депутат карельского парламента 

Карельские вести 1 час назад
Заработок Олега Доценко составил более 31 миллиона рублей.
Парламент Карелии опубликовал сведения о доходах депутатов за 2017 год. Самым богатым депутатом стал Олег Доценко, его доход за год составил 31 миллион 474 тысячи 109 рублей и 26 копеек.
То есть месячный доход депутата составляет более 2, 6 миллионов рублей.
Олег Доценко — личность в карельских медиа малоизвестная, судя по официальным данным, ему 43 года, вся трудовая биография связана с энергетикой, в настоящий момент он управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия». Депутатом избран по Пудожскому избирательному округу.
Второе и третье место по доходам делят директор Костомукшского ГОКа Максим Воробьев — он заработал за год 30 459 865,85 рублей и Виталий Красулин — 23 782 203,75 рублей.
Доходы этих и других депутатов, а также сведения об их имуществе можно посмотреть здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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