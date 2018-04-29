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Кубани выделят субсидии на перевозку туристов
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Кубани выделят субсидии на перевозку туристов 

360tv.ru 1 час назад
Кубань вошла в список регионов России, которым выделят субсидии на перевозку туристов. Об этом сообщило информационное агентство «Регион Онлайн».
Деньги направят на господдержку туроператоров, которые предоставляют поток отдыхающих на  туристско-рекреационных
культурно-познавательных
маршрутах. Субсидии будут выделены туроператорам при соблюдении ряда условий на перевозку туристических групп на чартерных, регулярных рейсах авиаперевозчиков и по железной дороге.
Россияне в 2018 году смогут купить туры на Камчатку Курилы и Сахалин по новым, сниженным ценам. Так, на Камчатку можно будет съездить за 64 тысячи рублей. Путевки на Сахалин и Курилы будут дороже: их стоимость начинается от 90 тысяч рублей.
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