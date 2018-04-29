Кубани выделят субсидии на перевозку туристов

Кубань вошла в список регионов России , которым выделят субсидии на перевозку туристов. Об этом сообщило информационное агентство «Регион Онлайн».

Деньги направят на господдержку туроператоров, которые предоставляют поток отдыхающих на туристско-рекреационных

культурно-познавательных

маршрутах. Субсидии будут выделены туроператорам при соблюдении ряда условий на перевозку туристических групп на чартерных, регулярных рейсах авиаперевозчиков и по железной дороге.

Россияне в 2018 году смогут купить туры на Камчатку Курилы и Сахалин по новым, сниженным ценам. Так, на Камчатку можно будет съездить за 64 тысячи рублей. Путевки на Сахалин и Курилы будут дороже: их стоимость начинается от 90 тысяч рублей.