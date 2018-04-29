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Количество невыездных должников в России перевалило за 2 миллиона человек
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Количество невыездных должников в России перевалило за 2 миллиона человек 

Газета.Ru 59 минут назад
Число невыездных должников в России впервые превысило 2 миллиона человек. Соответствующие данные опубликовала Федеральная служба судебных приставов, передает ФБА «Экономика сегодня».
Увеличился и суммарный размер долга, который теперь составляет 1,134 триллиона рублей. Он вырос примерно на 200 миллиардов рублей.
За три месяца года судебные приставы вынесли примерно 1,2 миллиона новых постановлений, которые ограничивают гражданам выезд за границу. При этом невыездные должники платить не спешат — за три месяца года погашена задолженность на сумму 2,875 миллиарда рублей.
Примечательно, что почти каждый четвертый невыездной должник в этом списке угодил туда за неуплату алиментов. Таким образом, общее число невыездных должников по алиментам в России составляет около 500 тысяч человек.
Стоит отметить, что для долгов по алиментам «невыездная» сумма составляет 10 тысяч рублей. Таким образом, в этом списке рискуют оказаться те, кто не выплачивал долги на протяжении двух месяцев.
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