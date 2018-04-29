Лето дорожает. Кто подгадил?

Как оказалось, нам несказанно повезло: мы озаботились организацией летного отдыха еще в декабре и успели купить авиабилеты для вылета на южные моря сравнительно выгодно, хотя и пришлось залезть в долги, чтобы суметь оплатить перелет сразу для 12 человек. Но уже через пару-тройку недель цена выросла процентов на 15, а недавно и вообще скакнула практически на 50%. И так — по всем статьям расходов на летний отдых. Мы недавно прикинули, во что нам обошлись бы те же статьи расходов, если бы мы «закрывали» их сейчас, и пришли в ужас.

Мы — это четыре семьи с количеством детей в восемь штук, разного возраста и разных потребностей. Дружим давно и так же давно кооперируемся в вывозе детей на лето. В жаркие месяцы организуем своего рода конвейер: все дети вылетают на юг с двумя-тремя взрослыми, которые потом меняются раз в пару недель. Таким образом, наша малышня и старшенькие проводят на югах чуть больше двух летних месяцев, а каждый из взрослых — лишь то время, которое ему выделили работодатели, то есть не более 2-3 недель кряду.

Неудивительно, что состыковать графики выездов и возвращений так, чтобы с детьми все время кто-то оставался, достаточно трудно. Особенно заранее. Вот и в этот раз декабрьские согласовки выдержали только 12 человек из нашей дружной компании. Остальным не удалось заранее утвердить на работе свои отпуска и утрясти финансовые проблемы, так что они решили отложить покупку авиабилетов кто на март, кто на апрель.

И прогадали настолько, что сейчас вообще не знают, сумеют ли присоединиться к нашей летней тусовке.

Это что ж такое творится, граждане!

Простой пример. В декабре авиабилет в Болгарию и обратно обошелся нам на одного человека в 22 тысячи рублей. (Болгарию мы выбираем, так как отдых там получается дешевле, чем в Крыму или Анапе на те же сроки. Другие курорты в России нам не подходят: детям нужен сухой климат. Турцию пока не рассматриваем.)

Нам показалось, что цена запредельная, ведь в том же 17-м та же авиакомпания продала нам те же маршруты на те же даты всего за 16 тысяч рублей с копейками. Некоторые уговаривали подождать, не платить сразу. Мол, к марту билеты наверняка подешевеют — так было в прошлом году.

Ага, как бы не так! Как же мы теперь рады, что не поддались на уговоры! Потому что в марте те же авиабилеты обошлись бы нам уже в… 35 тысяч рублей на человека!

Неча на зеркало пенять, коли рожа крива

При этом цена взлетела еще до скачков курсов доллара и евро, так что санкции и валютные качели тут совершенно ни при чем. Более того, похоже, авиакомпании испугались, что их рейсы так и останутся незаполненными, и пока не стали повышать цены на авиабилеты в связи с падением курса рубля.

Возможно, это еще и отразится впоследствии, но пока влияния не заметно. Так, в середине апреля курс доллара скакнул на 6%, курс евро — на 7-10%. Но цены на авиабилеты в течение двух-трех недель после этого оставались на мартовском уровне.

Может быть, авиаперевозчики боятся реакции властей на неоправданный рост цен на летние перелеты? Но почему бы им тогда не испугаться сильно заранее? Чем может быть оправдано повышение цен практически вдвое по сравнению с прошлым годом еще до всяких санкций и валютных перемен?

Может быть, авиаперевозчики боятся реакции властей на неоправданный рост цен на летние перелеты? Но почему бы им тогда не испугаться сильно заранее? Чем может быть оправдано повышение цен практически вдвое по сравнению с прошлым годом еще до всяких санкций и валютных перемен?

Мы задавали эти вопросы и в самих авиакомпаниях при бронировании билетов, и разным специалистам и получили неожиданный ответ. В росте цен в большинстве случаев обвиняли… чемпионат мира по футболу. Мол, авиапарк будет задействован на перевозке болельщиков, вот для всех остальных пассажиров самолетов и не хватает. Радуйтесь, что хоть как-то сможете улететь. А будете медлить с покупкой, вообще без билетов останетесь.

Вот только, на мой взгляд, все эти доводы — от лукавого. Наши сроки отдыха с ЧМ-18 не совпадают в принципе. И я сильно сомневаюсь, что вне игр ЧМ-18 самолеты будут стоять на земле, а их владельцы — отказываться от перелетов. Никогда такого не происходило ни в одной стране мира! Похоже, авиаперевозчики воспользовались своим монопольным положением и под предлогом футбольного чемпионата задрали цены ввысь, надеясь, что правительство вмешиваться не будет.

В прошлые годы в определенные периоды тоже были скачки цен, но власти били спекулянтов по рукам весьма оперативно. А в этом году пока никто этим вопросом, похоже, не озаботился.

Так и произошло — во всяком случае, пока. В прошлые годы в определенные периоды тоже были скачки цен, но власти били спекулянтов по рукам весьма оперативно. А в этом пока никто этим вопросом, похоже, не озаботился. Так что отмазка авиадельцов пока срабатывает.

Вот только что будет, когда на те же грабли напорются миллионы россиян, которые захотят отправить детей в летние лагеря на море или просто на юг? Между тем эта проблема явно коснется большинства из них. Особенно тех, кто вправе претендовать на различные льготы и субсидии при покупке путевок на летний отдых для своих детей. Получается, оплатить перелет к месту отдыха станет дороже, чем саму путевку!

Кстати, чартеры тут не выход. Уже третий год подряд чартерные билеты, покупаемые через туроператоров, оказыватся дороже, чем билеты на регулярные рейсы при покупке у самих авиаперевозчиков или через сайты -коммуникаторы для выбора наиболее экономичных вариантов перелетов.

Поезд — не панацея

При выборе места отдыха в России можно, конечно, попробовать пересесть с самолета на поезд. Но из Питера до Анапы ехать почти двое суток — жалко терять столько времени, отрывая его от отпуска. Да и цены на билеты для поездки в комфортных условиях купе тоже несколько высоковаты: около 20 тысяч рублей (туда и обратно). Можно бы выбрать плацкарту за шесть тысяч. Но с маленькими детьми мучиться в вагоне двое суток страшновато. Для нашего варианта — при поездке за границу — поезд также не подходит: цены еще выше, сроки поездки — еще больше.

Так что же получается? Забыть об отпуске? или все же решится влезть в долги и прокатить всю семью на юг? Кто знает, как оно в мире дальше повернется. Быть может, в дальнейшем такие поездки организовывать уже не получится…

Что ж, считаем дальше.

Отели кусаются везде. Но не всегда одинаково

Вторая существенная часть расходов на летний отдых — жилье. Дороже всего обходятся отели. Тем более, что для нашей большой компании придется снимать два, а то и три номера на длительный срок. Поэтому от отелей мы отказались еще лет пять назад, когда только начинали кооперироваться и создавать летний конвейер. Предпочитаем снимать апартаменты — обычные квартиры в обычных домах. В них есть кухня — можно готовить при необходимости, есть несколько спален и санузлов, а в сумме все обходится примерно вполовину дешевле, чем номера с аналогичным комфортом в отелях.

Правда, снимать жилье через туроператоров — весьма накладно. Оказывается, обойдется дешевле процентов на 15, если делать это самим. Сейчас много сервисов, через которые можно заранее снять приемлемые апартаменты (в том числе и в России) и удобно сравнивать цены.

Вот мы и сравнили. И оказалось, что проживание в Крыму в расчете на одного человека из нашей дружной компании обойдется в … 30-40 тысяч рублей — и это уже сейчас, при раннем бронировании с его скидкой процентов в 20-30. В Болгарии то же самое примерно на 20% дешевле (с учетом той же скидки за раннее бронирование).

В Турции — дешевле вполовину, даже с учетом изменившегося курса рубля. Да еще и наши туроператоры настаивают, чтобы турки понизили цены на номера с учетом сложного финансового положения россиян. Турецкие отельеры пока упираются. Впрочем, мы в эту страну не рвемся: слишком уж многие курортные турецкие места лишены централизованных очистных сооружений, что не может не сказываться на чистоте моря. К тому же в Турции намного жарче, чем на побережье Черного моря. А это нам зачем?

Кстати, напоминаем на всякий случай (хотя многие это уже и так знают): сейчас выгоднее искать жилье самостоятельно, не прибегая к услугам турагентств. Хозяева апартаментов и большинство и отелей давно и дружно озаботились своим присутствием на сайтах бронирования. При этом в турагентстве вам предложат на выбор два-три места размещения, с которыми туроператоры сумели закочить договор. А на сайтах бронирования таких вариантов — сотни. Только успевай выбирать.

Частично снизить затраты на жилье в курортных городах можно, если не бронировать его заранее, а попробовать снять на месте, сразу по приезду. Но при этом неизвестно, на кого попадешь и как далеко от моря окажутся выбранные в столь срочном порядке квартиры. А мотаться в поисках, когда на хвосте уставшие и голодные дети, не сильно-то захочется. К тому же это выход для одного-двух туристов, а не сразу для десятка и более, как в нашем случае.

В общем, в итоге летний отдых в этом году кусается очень сильно. Для поездки на южные моря придется затратить на человека от 50 до 80 тысяч рублей — и это только на основные статьи расходов, без учета питания! А если это семья с двумя детьми? Представляете, сколько денег надо иметь, чтобы обеспечить своим чадам и домочадцам хотя бы минимальный летний релакс? Да тут никакого юга не захочешь!