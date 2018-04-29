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Должники-рекордсмены живут в Надыме, Тарко-Сале и Газ-Сале
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Должники-рекордсмены живут в Надыме, Тарко-Сале и Газ-Сале 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Троица задолжала АО «Ямалкоммунэнерго» более 1,8 миллиона рублей.
По последним данным, недобросовестные потребители недоплатили компании без малого 1,1 миллиарда
рублей. Самый ярый неплательщик живет в Надыме, его долг перед АО «Ямалкоммунэнерго» составляет 691 тысячу рублей. За ним следуют два неплательщика из Тарко-Сале и Газ-Сале с суммами в 580 и 560 тысяч рублей.
В пресс-службе АО подчеркнули, что по законодательству в список злостных нарушителей платежной дисциплины автоматически попадают жители, накопившие коммунальные долги за два и более месяца, если сумма превышает 10 тысяч рублей.
А упрощенный порядок судопроизводства позволяет компании быстрее и эффективнее принимать меры к  должникам. Сегодня к взысканию уже представлено более 8,5 тысячи судебных приказов. Зачастую результат такой меры — списание средств с банковской карты или заморозка счета.
В компании советуют ямальцам как минимум за 10 дней до отъезда в отпуск проверить, все ли счета за коммуналку оплачены. Особенно это касается тех, кто путешествует за границей, ведь судебные приставы
снимают запрет на выезд после погашения долга как раз в течение десятидневки.
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