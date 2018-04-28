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Несовершеннолетний сын забайкальского депутата обогатился за год на 750 тысяч рублей
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Несовершеннолетний сын забайкальского депутата обогатился за год на 750 тысяч рублей 

Newsru.com 25 минут назад
Фото: Newsru.com
Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Сокто Мажиев в декларации о доходах за 2017 год указал заработок своего несовершеннолетнего сына в размере 750 тысяч рублей, обратил внимание сайт
"Чита.ру"
Декларация опубликована 28 апреля на  сайте
регионального парламента. Источник дохода ребенка в документе не уточняется.
Новость о столь крупной прибыли несовершеннолетнего отпрыска забайкальского парламентария вызвала неподдельный интерес у пользователей Рунета и резонный вопрос: «Каким образом?»
"А кем он работает?, — вопрошает один из комментаторов. — У меня доход меньше чем у несовершеннолетнего сына депутата".
Некоторые предположили, что папа пристроил сына на доходное место. Другие выдвинули версию о продаже депутатом в минувшему году какой-то недвижимости, в которой была доля ребенка на сумму, указанную в декларации.
Позднее парламентарий объяснился на этот счет. «Доход у ребенка сформировался от продажи квартиры, доля которой была оформлена на него», — цитирует депутата сайт
Zabmedia
Сам Мажиев, занимающий в краевом Заксобрании посты председателя комитета по государственной политике и заместителя руководителя фракции "Единой России", задекларировал 3,3 миллиона рублей личного дохода в 2017 году, что на 700 тысяч рублей больше, чем в предыдущем. В 2016-м он декларировал 2,6 млн рублей дохода, собственный внедорожник Toyota Highlander, а также участок 2,1 тысячи квадратных метров и жилой дом 157,5 кв. м., находящиеся в совместной собственности с супругой.
Задекларированный доход жены Мажиева в 2017 году составил чуть более 940 тысяч рублей, что на 800 тысяч больше, чем в 2016-м, отмечается в публикации.
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