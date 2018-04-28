Минфин РФ предложил присвоить кредитным сделкам идентификатор для хранения в БКИ

Минфин РФ разработал законопроект, в соответствии с которым кредитные организации, МФО, кредитные кооперативы и ломбарды должны будут присвоить уникальные идентификаторы всем действующим кредитным договорам и в течение года направить их в бюро кредитных историй (БКИ), говорится в материалах ведомства.

"Источники формирования кредитной истории — кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды — обязаны присвоить уникальные идентификаторы всем действующим договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами и представить их в бюро кредитных историй не позднее одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", — сказано в законопроекте.

Порядок присвоения уникальных идентификаторов кредитного договора будет установлен Банком России . Планируется, что изменения будут внесены в закон «О кредитных историях». Если законопроект будет одобрен, изменения вступят в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.

Минфин предполагает, что введение идентификатора повысит достоверность данных в кредитных историях физических и юридических лиц и упростит доступ к кредитным ресурсам.

Отмечается, что в настоящее время сведения о договорах кредита (займа) могут храниться в разных бюро кредитных историй, что влечет за собой появление «разрывов» в кредитных историях при смене паспорта или ФИО, дублирование данных договоров кредита (займа) и как следствие снижает достоверность информации, содержащейся в кредитных историях и ведёт к недостоверной оценке кредитоспособности и долговой нагрузки на потенциального заемщика и проблемам с предоставлением кредита (займа).

Тем временем ЦБ хочет сделать обязательным для банков расчет показателя долговой нагрузки заемщиков с 1 января 2019 года. Показатель долговой нагрузки будет учитываться регулятором для дифференциации надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам. Предполагается, что такое указание будет действовать для банков как с универсальной, так и с базовой лицензией.