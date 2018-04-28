Доход губернатора Волгоградской области за год увеличился на 300 тыс. рублей

"За период с 1 января по 31 декабря 2017 года доход главы Волгоградской области Андрея Бочарова составили 5 млн рублей. Указанная сумма — доход Бочарова по основному месту работы", — говорится в сообщении.

Согласно документу, в собственности у главы региона, как и в 2016 году, находится дом площадью 280 кв. м и две квартиры общей площадью более 320 кв. м, одна из которых — в общей долевой собственности с супругой и детьми. Также Бочаров остается владельцем земельного участка площадью 1,4 тыс. кв. м. Также у губернатора появились новые объекты недвижимости, находящиеся в пользовании, — это дом (391,8 кв. м) и земельный участок (2,9 тыс. кв. м). В декларации за 2016 год была указана квартира, которой пользовался глава региона.

Супруга Бочарова в прошлом году заработала 1,4 млн рублей, что почти в 17 раз меньше, чем годом ранее, когда ее доход был 23,5 млн рублей. В собственности жены губернатора по-прежнему доля в квартире и три парковочных места общей площадью почти 50 кв. м. В пользовании находятся два дома и два земельных участка. Транспортных средств в собственности у волгоградского губернатора и его супруги нет.

Доходы Бочарова в 2016 году составляли 4,7 млн рублей, его супруги — 23,5 млн рублей.