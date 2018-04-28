Ставка по ипотеке достигла исторического минимума 

В марте ставка по ипотечному кредитованию упала до 9,64%, это исторический минимум. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центробанк.
Согласно данным ЦБ России, прежний рекорд был достигнут в феврале — 9,75%.
В январе средневзвешенная ипотечная ставка составила 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%, в ноябре — 9,80%, октябре — 9,94%, сентябре — 10,05%, августе — 10,59%.
Специалисты ЦБ отмечают, что снижение ставки спровоцировало рост количества квартир, купленных с помощью ипотечного кредитования. В марте были 118,7 тысячи рублевых ипотек суммой в 234,7 миллиарда рублей.
Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков вручил подмосковным медработникам свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека». По словам министра, чтобы войти в программу, специалист должен соответствовать ряду требований. В частности, одно из важных условий — участник должен работать в организации здравоохранения Московской области и иметь соглашение по осуществлению трудовой деятельности на срок не менее 10 лет.