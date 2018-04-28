Десятки миллионов рублей нужно ямальцам чтобы выжить

Жизнь человека бесценна, но её поддержка требует материальных вложений. ИА «Уральский меридиан» решило подсчитать сколько денег необходимо среднестатистическому жителю Ямала за всю жизнь.

Каждый год органы социальной защиты населения подсчитывают минимальный ежемесячный доход на человека. В первом квартале 2018 года в ЯНАО минимальная сумма для выживания взрослого работоспособного человека 16 тыс. 569 рублей в месяц, на ребёнка необходимо 15 тыс. 735 рублей в месяц, пенсионерам 12 тыс. 525 рублей. Получается, по расчётам государства, среднестатистическая семья из четверых человек на Ямале проживёт на 775 тыс. 296 рублей в год, доход одного работоспособного взрослого человека в год 198 тыс. 828 рублей.

Сумма приличная на первый взгляд. Проверим, что же получиться на примере условной семьи Смирновых. Иван Екатерина Смирновы родители двоих детей Виктора и Анастасии. Иван Смирнов работает электромонтажником по кабельным сетям в телекоммуникационной компании с зарплатой 50 тыс. рублей. Екатерина Смирнова продавец непродовольственных товаров с вознаграждением за труд в 30 тыс. рублей. Общий семейный доход: 80 тыс. рублей. При пересчёте по минимальному показателю эта семья вписывается в рамки показателей соц. защиты, если не имеет кредитов и ипотеки. Сейчас это почти фантастика.

Однако пора бы уже привыкнуть, что статистика почти всегда с реальностью не совпадает. Во многом потому, что траты каждого человека индивидуальны, как и потребности. Поэтому, предлагаю пофантазировать о том, сколько же приблизительно человек тратит денег за всю жизнь. Для этого выберем самые значимые моменты жизни и посчитаем без учёта инфляции. Начнём?

Итак, вернёмся к семье Смирновых с которой вы уже знакомы. Возьмём для примера жизнь их сына Виктора. Вите Смирнову сейчас 14 лет. Попробуем посчитать и примерно спрогнозировать сколько денег потратили его родители и он сам на материальную подпитку его жизни с момента планирование беременности до смерти от старости.

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

До появления в России центров планирования семьи подготовка к беременности ограничивалась чтением специализированной литературы и общих анализов. Появление репродуктивных центров повлияло на развитие рынка по предоставлению услуг особо ответственным родителям. Смирновы в свое время не стали изощрятся и просто сдали общие анализы в государственной клинике по ОМС.

Сумма: 0 руб. ;

Современным родителям необходимо сдать 17 анализов, в частной лаборатории все это удовольствие стоит 4 580 рублей на одного. Анализы для двоих будут стоить обоим родителям 9 160 руб. Гораздо больше трат Иван и Екатерина приберегли для беременности и ухода за новорождённым.

БЕРЕМЕННОСТЬ:

Во время беременности молодые родители больше всего денег тратили на покупки для ребёнка, аксессуаров и УЗИ. За 9 месяцев будущее родители сделали 2 скрининга.

Сумма: 120 тыс. рублей

Содержание новорождённого ребёнка самый сложный период в жизни семьи

УХОД ЗА РЕБЁНКОМ

В этой статье расходов детское питание, памперсы, развивающие игрушки, зимняя одежда и манеж.

Сумма: 310 301 рублей

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

В это время меняется вся мебель в детской. Начинается время ежемесячной платы за детский сад, поиск секций, полностью меняется гардероб.

Сумма: 2 млн 500 тыс. рублей

ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Самое затратное, но и самое долгое. Ежемесячный заказ школьной формы, учебная литература, праздники и экскурсии. В это время родители Виктора потратили на него 173 085 рублей;

Сумма: 173 тыс. 85 рублей;

ВЫПУСКНОЙ

Речь о парне поэтому, к счастью, родители потратились не сильно. Сдали деньги на праздник и фотографа, приобрели костюм и туфли. Заказали выпускной альбом.

Сумма: 15 тысяч рублей;

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

В этой статье расходов плата за обучение в университете, аренду жилья с коммунальными услугами, проездной документ и ежедневные расходы. Предположим, Виктор Смирнов поступил в университет города Санкт-Петербурга

Сумма: 2 652 000 за 5 лет (без учёта инфляции);

СВАДЬБА

Молодожёны организовали свадьбу на 50 гостей, в ресторане украшенном профессиональным декоратором. Историческое событие записывали профессиональный фотограф и видеооператор.

Сумма: 250 тыс. рублей;

ЖИЛЬЁ

По окончанию университета Виктор Смирнов устроился инженером в государственный холдинг с зарплатой 120 тыс. рублей и приобрёл в ипотеку 2-х комнатную квартиру в ипотеку на 10 лет.

Сумма: 5 млн 500 тыс. рублей;

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 тыс. рублей ежемесячная пенсия с 60 до 80 лет. Основные расходы коммунальные услуги, питание, транспорт, помощь детям.

Сумма: 4 млн 800 тыс. рублей;

ПОСМЕРТНЫЕ РАСХОДЫ

После смерти траты человека не заканчиваются. Перед погребением необходимо оплатить санитарную обработку. Потом приобрести гроб, подушку, одеяло, крест, через год памятник и оградку.

Сумма: 40 тыс. рублей

Смерть не избавляет от трат

Итак, теперь осталось самое интересное. Мы проследили фактический всю жизнь Виктора Смирнова от планирования его рождения до гробовой доски. Виктор прожил 80 лет и за всё это время потратил 69 млн 640 тыс. 386 рублей (без учёта инфляции). Вот и ответ на вопрос: сколько примерно стоит жизнь отдельного человека?

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