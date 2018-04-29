Супруга главы ФСО заработала в пять раз больше мужа 

Супруга главы ФСО Дмитрия Кочнева заработала в прошлом году больше всего руководства ФСБ. Доход Марины Медведевов составил 55,3 млн руб. Это больше, чем заработали все заместители ее супруга вместе взятые. Это следует из декларации, которую накануне обнародовала ФСО, передает РБК.
Супруга директора ФСО является членом правления нефтехимической компании «Сибур» и директор компании по общекорпоративным вопросам. По документу, на Марину Медведеву зарегистрировано два земельных участка общей площадью 4 тыс. кв. м, четыре квартиры, жилой и гостевой дома, а также легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 400 4МATIC. Сам Кочнев владеет только квартирой площадью 101,7 кв. м и автомобилем Renault Duster; он задекларировал доход 11 млн руб. В прошлом году директор ФСО отчитался о заработке 8,5 млн руб., а Медведева заработала 49,5 млн руб.
Пятеро заместителей директора ФСО, а также комендант Московского Кремля Сергей Хлебников совокупно заработали в прошлом году 34 млн рублей. Совокупный доход всего руководства службы вместе с супругами составил по итогам 2017 года 108,1 млн руб. — на четверть больше, чем в прошлом году (86,5 млн), но меньше, чем в 2015 году (126 млн руб.)
Доход Кочнева по итогам 2017 года превысил доход директора ФСБ Александра Бортникова, который заработал 10,9 млн руб. Всего руководство ФСБ вместе с супругами заработало 42,6 млн руб. — на 9,2 млн руб. меньше, чем в прошлом году., следует из деклараций опубликованных на сайте ФСБ.