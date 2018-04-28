От Ялты до Керчи: где в Крыму самые дорогие и дешевые дома

Наиболее дорогие дома в Крыму продаются в городах, расположенных на Южном берегу полуострова. Самые дорогие домовладения — в Ялте, средняя стоимость коттеджа здесь составляет 24 миллиона рублей, однако даже здесь можно найти домик за 4 миллиона. На втором месте по дороговизне — Гурзуф, в этом городе дом в среднем обойдется в 19,7 миллиона рублей. Чуть дешевле Алушта — 19, 1 миллиона. В Алупке средняя стоимость дома составляет 18,3 миллиона рублей, в Массандре — 17,9 миллиона. В столице полуострова — Симферополе — дом обойдется в среднем в 10,1 миллиона. Самым дешевым городом Крыма остается Керчь — в этом городе дом можно приобрести в среднем за 4 миллиона рублей. В Бахчисарае недвижимость также недорогая — 5,2 миллиона. Бюджетные дома продаются в Саках (5,9 миллиона), Феодосии (7,4 миллиона) и Евпатории (7,5 миллиона рублей). За год дома на крымских курортах подешевели на 1,5%. Среднее предложение на полуострове составляет 12,7 миллиона рублей.