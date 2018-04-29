Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов заработал в 2017 году 17,6 млн рублей

Ижевск. Удмуртия . Председатель государственного совета Удмуртии Алексей Прасолов за 2017 год заработал 17,6 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе депутатов и членов их семьи опубликованы на сайте республиканского парламента.

Доход по основному месту работы Алексей Прасолова составил 10,6 млн рублей; от вкладов в банках и иных кредитных организациях — 5,6 млн рублей; возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности — 180 тыс. рублей; пенсии государственные и негосударственные, звание «Почетный гражданин УР», пособия — 1,2 млн рублей.

В собственности председателя Госсовета находится «Ауди A8L» и прицеп к легковому автомобилю. Также в декларации указан земельный участок площадью 8 798 кв. метров, жилой дом — 700 кв. метров и гараж 24 кв. метра.

Супруга Алексея Прасолова по итогам 2017 года заработала 19,7 млн рублей. В ее собственности находятся 2 земельных участка, 3 жилых дома, квартира, 51 нежилое помещение, автомобиль «Ниссан Приора», катер «Buster XXL», 3 прицепа к легковому автомобилю.

Заработок первого заместителя председателя Госсовета Удмуртской Республики Владимира Невоструева в минувшем году составил 4 млн 969 тыс. рублей. Из них 4,6 млн рублей — это доходы по основному месту работы, 180 тыс. рублей — возмещение расходов по депутатской деятельности, пенсия — 211,8 тыс. рублей.

В декларации первый зампредседателя регионального парламента также указал 3 земельных участка, 2 квартиры, жилой дом и автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado».

Доход супруги Невоструева за прошлый год составил 520,9 тыс. рублей.

Заместитель председателя государственного совета Удмуртии — председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова в 2017 году получила 2,2 млн рублей: доход по основному месту работы — 594,7 тыс. рублей, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях — 1 340 рублей, возмещение расходов по депутатской деятельности — 180 тыс. рублей, доход по прежнему месту работы — 1,2 млн рублей, пенсия — 239,9 тыс. рублей, компенсационные выплаты ЕДВ, ЕДК — 5 621 рублей.

В собственности Михайловой находится земельный участок площадью 1320 кв. метра, жилой дом — 50 кв. метра, квартира — 77,7 кв. метра.

Супруг Надежды Михайловой заработал 2,9 млн рублей. В декларации указано, что в его собственности находится земельный участок (550 кв. метра), жилой дом (76 кв. метра) и квартира (77,7 кв. метра). В автопарке имеется «Мазда CX-5» и водный транспорт «Казанка 5М1».

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин заработал 887,4 тыс. рублей: доход по основному месту работы — 660,6 тыс. рублей, доход по предыдущему месту работы — 205 тыс. рублей, доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях — 21,8 тыс. рублей. Из имуществ у депутат есть 3 земельных участка, гараж, комната, автомобиль «MER-BENZ ML3504MATIC». В безвозмездном пользовании у двух детей Тюрина находится квартира в 138 кв. метра.

Елена Дербилова — председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета. В прошедшем году ее доходы составили более 1 млн рублей: доход по основному месту работы — 461,5 тыс. рублей, возмещение расходов по депутатской деятельности — 60 тыс. рублей, доход от работы по прежнему месту работы 505 998 рублей. Из имущества у депутата есть квартира (68,5 кв. метра), земельный участок (1255 кв. метра) и гараж (22,10 кв. метра).

Муж Елены Дербиловой внес в семейный бюджет 751,2 тыс. рублей. Он является собственником квартиры, участка земли и гаража. Также у него есть автомобиль «Ssang Yong Actyon».

Доход председателя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяны Ишматовой составил 1 млн 168 тыс. рублей: доход по основному месту работы — 1 161 809 рублей, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях — 6 450 рублей. Из имущества у Ишматовой квартира (56,8 кв. метра) и автомобиль «Renault Logan».

Супруг Татьяны Ишматовой заработал 328 тыс. рублей. У него в собственности две квартиры — 56,8 кв. метра и 19,8 кв. метра.

Александр Прозоров, возглавляющий комиссию по государственному строительству и местному самоуправлению, получил 831,3 тыс. рублей: доход по основному месту работу — 499,5 тыс. рублей, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях — 11,9 тыс. рублей, доход от работы по совместительству — 319,9 тыс. рублей. Имущество: машино-место (19,74 кв. метра) и квартира (176,8 кв. метра).

Жена Прозорова в прошлом году заработала 2 млн 184 тыс. рублей. Из имущества у нее есть машино-место, квартира и автомобиль «LEXUS RX 200T».

В безвозмездном пользовании детей депутата находится квартира.

Доход председателя комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимира Варламова составил 1,7 млн рублей: доход по основному месту работы — 1,5 млн рублей, возмещение расходов по депутатской деятельности — 180 тыс. рублей, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях — 5,02 рублей, выплата «Почетному гражданину Воткинского района» — 46,1 тыс. рублей.

Имущество Варламова: 3 личных подсобных хозяйства, земельный участок, 2 земли сельхозназанчения, 3 жилых дома, сооружение, квартира, автомобиль «Mitsubishi Pajero» и снегоход «SKANDIC WT600».

Супруга депутата заработала 151,4 тыс. рублей. За ней значится жилой дом и земельный участок.

Александр Майер — председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям. Доход в 2017 году — 4 161 968 рублей. Из имущества в декларации указаны 2 квартиры, нежилое помещение, автомобиль «Mitsubishi Pajero 4» и мотолодка ПВХ «Nissamaran Musson 360».

Жена Майера заработала 349,5 тыс. рублей.

2,2 млн рублей заработал Алексей Чернов — председатель постоянной комиссии по труду, соцполитике и делам ветеранов. Среди его имущества 4 земельных участка, 3 квартиры, гараж, овощная яма и автомобиль «SKODA YETI». Доход супруги депутата составил 405,7 тыс. рублей.

Перейдем к доходам руководителей депутатских фракций: