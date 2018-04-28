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«Главный железнодорожник» России Олег Белозеров заработал в минувшем году 180 с половиной миллионов рублей
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«Главный железнодорожник» России Олег Белозеров заработал в минувшем году 180 с половиной миллионов рублей 

Интересант 22 минуты назад
На 4,4 процента по сравнению с 2016-м выросли в минувшем году доходы главы ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, составив 180,546 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.
Доход (зарплата) по основному месту работы составил 154,38 миллиона рублей и плюс проценты от банковских вкладов. При этом в декларации нет имущества, но указана квартира в Москве в 193 квадратных метра, которая находится в безвозмездном бессрочном пользовании Белозерова.
Супруга «главного железнодорожника» заработала в 2017 году 26,4 миллиона рублей. В ее собственности имеется квартира в Москве площадью 193 квадратных метра, машиноместо площадью 14,4 квадратных метра, три автомобиля (ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover 2015 года выпуска).
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