«Главный железнодорожник» России Олег Белозеров заработал в минувшем году 180 с половиной миллионов рублей

Доход (зарплата) по основному месту работы составил 154,38 миллиона рублей и плюс проценты от банковских вкладов. При этом в декларации нет имущества, но указана квартира в Москве в 193 квадратных метра, которая находится в безвозмездном бессрочном пользовании Белозерова.

Супруга «главного железнодорожника» заработала в 2017 году 26,4 миллиона рублей. В ее собственности имеется квартира в Москве площадью 193 квадратных метра, машиноместо площадью 14,4 квадратных метра, три автомобиля (ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover 2015 года выпуска).