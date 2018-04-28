Более шести югорчан стали жертвами мошенников на сайте «Авито»

Югре зафиксированы несколько случаев интернет мошенничества. Более 6 жителей региона обратились в полицию после того, как их обманули мошенники публиковавшие объявления на интернет-портале «Авито».

Первым печальный список потерпевших открыл житель Кондинского района. Мужчина хотел купить комплект шин для автомобиля. Не заподозрив подвоха покупатель перечислил 8 тыс. рублей по требованию продавца. Липовый владелец комплекта шин убедил жертву обмана внести всю предоплату. Ведь товар пользуется спросом. Югорчанин заплатил, а продавец пропал.

47-летний житель Нефтеюганска там же нашел объявление о продаже гаджета. Созвонившись с продавцом, он договорился о сделке и сразу перечислил на счёт мошенника 23 тыс. 000 рублей. Затем владелец нужного техники перестал отвечать на звонки.

Жительница Сургута так же поплатилась за доверие. Женщина без сомнений заплатила мошенникам 150 тыс. рублей за шубу ещё не получив товар на руки. Её земляк так же не знаком с системой безопасный платёж на «Авито». Сургутянин заплатил за призрачную технику 20 тыс. рублей.

Мошенники действуют не только через частные объявления. Покупатель телевизора внёс полную предоплату на страничке интернет-магазина работающего на «Авито». Однако товар не получил.

Кроме того, не обошлось без классики мошенничество с онлайн-заявками на кредит. Жительница Лангепаса отправила заявку на кредит в размере 700 тыс. рублей. На сайте оплатила 14 тыс. рублей предоплаты и 23 тыс. страховку кредиты. Затем ей позвонил мошенники. Представившись сотрудниками банка они объяснили, что лангепаска кредит не получит потому, что её карта заблокирована и зачислить деньги нет возможности.

«Если продавец отказывается встречаться лично и готов продать вам товар только посредством пересылки его по почте при условии полной или частичной предоплаты, то скорее всего после предоплаты вам не удастся вернуть деньги. Мы рекомендуем найти аналогичный товар в непосредственной близости, или воспользоваться услугами уже проверенного продавца или магазина», — уточнили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в УМВД России по ХМАО.

Администрация сайта «Авито» предупреждает. Если продавец требует предоплату ни в коем случае не переводите деньги на прямую. Используйте режим безопасной сделки. До тех пор пока товар не получен, продавцу деньги не перечиcлят. Всё это время они будут храниться на сервере.