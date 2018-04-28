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Доплаты к пенсиям ко Дню Победы получат более 100 тысяч пенсионеров
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Доплаты к пенсиям ко Дню Победы получат более 100 тысяч пенсионеров 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Единовременную выплату ко Дню Победы получат военные пенсионеры, судьи в отставке и граждане, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом.
Согласно проекту постановления Правительства, размещённому на федеральном портале проектов нормативных актов, единовременная выплата составит 10 тысяч рублей. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 1 млрд 34 млн рублей.
По предварительной оценке, общая численность указанных категорий граждан составит 102 814 человек.
Как говорится в пояснительной записке к постановлению, инициатива реализуется «во исполнение соответствующего Указа Президента России и утверждает Правила осуществления выплаты ряду категорий граждан, постоянно проживающих в России, в Латвии, Литве и Эстонии, в связи с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне».
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