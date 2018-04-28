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Цеков: увеличить число рабочих рук можно без повышения пенсионного возраста
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Цеков: увеличить число рабочих рук можно без повышения пенсионного возраста 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Повышение возраста, с которого граждане России будут иметь право на получение пенсии, вызывает сомнения и скептицизм. Об этом «Парламентской газете» заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя заявление главы Правительства Дмитрия Медведева о необходимости начать обсуждение повышения пенсионного возраста на законодательном уровне.
Он отметил, что решение ещё не принято, несмотря на заявления Дмитрия Медведева. Пока не понятно, что именно будет представлять собой пенсионная реформа.
«Она может идти по-разному. Безусловно, всех интересует пункты, связанные с повышением пенсионного возраста. И, честно говоря, отношусь к такому предложение с большим сомнением и скептицизмом», — сказал Цеков.
Сенатор считает тему повышения пенсионного возраста «очень не простой».
«Конечно, нам нужны рабочие руки. Но увеличивать их количество можно и не повышая планку возраста, с которого люди имеют право на пенсию. Например, можно создавать условия для того, чтобы пенсионеры, которые чувствуют в себе силы, устраивались на работу не на полную ставку», — сказал парламентарий.
Также он заметил, что существует украинский опыт повышения пенсионного возраста: никакого ожидаемого позитивного эффекта эта мера не дала.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что пенсионная реформа в стране, а именно повышение пенсионного возраста, будет проведена, и нужно начать её обсуждение на законодательном уровне.
По поводу конкретных возрастных планок Дмитрий Медведев ничего не сказал, но заявил, что «решение по этому поводу так или иначе государству придётся принимать».
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