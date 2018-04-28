Ещё
Емельянов назвал повышение пенсионного возраста антигуманной мерой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Емельянов назвал повышение пенсионного возраста антигуманной мерой 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Повышение пенсионного возраста — это антигуманная мера, заявил «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).
По его словам, ситуация в экономике сегодня совершенно не соответствует увеличению пенсионного возраста. «Чуть-чуть увеличилась продолжительность жизни, но картина по хроническим заболеваниям среди россиян всё ещё оставляет желать лучшего», — считает он.
Кроме того, по мнению депутата, граждане пенсионного возраста, которым срок выхода на пенсию неожиданно увеличили, могут оказаться в ситуации «ни пенсии, ни работы».
«Ведь сегодня крайне сложно трудоустроиться тем, кому за 50», — заметил Михаил Емельянов.
Он также считает, что меры по увеличению пенсионного возраста дадут лишь кратковременный результат.
«Дело в том, что накопительная система в пенсионном обеспечении работает только в богатых странах, в остальных — она распределительная. Однако наше Правительство упорно это игнорирует, потому что действует в интересах финансовых групп, которые пользуются деньгами пенсионных фондов», — сказал Емельянов
Как сообщают СМИ, глава Правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в стране будет проведена пенсионная реформа. Прежде всего речь идёт о повышении пенсионного возраста в стране. Медведев заметил, что это адекватная мера, так как в России выросла продолжительность жизни.
Парламентская газета: последние новости
Регионы получат на получение МРОТ 36 млрд рублей Сколько российская семья заплатит за коммуналку Правительство поддерживает сохранение плоской шкалы НДФЛ, заявил Медведев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян324
Лавров сделал заявление года150
Российских моряков запугали украинскими пиратами154
Анонсировано повышение пенсионного возраста699
Известный режиссер разбился в ДТП22
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение