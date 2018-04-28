Емельянов назвал повышение пенсионного возраста антигуманной мерой

По его словам, ситуация в экономике сегодня совершенно не соответствует увеличению пенсионного возраста. «Чуть-чуть увеличилась продолжительность жизни, но картина по хроническим заболеваниям среди россиян всё ещё оставляет желать лучшего», — считает он.

Кроме того, по мнению депутата, граждане пенсионного возраста, которым срок выхода на пенсию неожиданно увеличили, могут оказаться в ситуации «ни пенсии, ни работы».

«Ведь сегодня крайне сложно трудоустроиться тем, кому за 50», — заметил Михаил Емельянов.

Он также считает, что меры по увеличению пенсионного возраста дадут лишь кратковременный результат.

«Дело в том, что накопительная система в пенсионном обеспечении работает только в богатых странах, в остальных — она распределительная. Однако наше Правительство упорно это игнорирует, потому что действует в интересах финансовых групп, которые пользуются деньгами пенсионных фондов», — сказал Емельянов