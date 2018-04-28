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Почти 100 тыс. москвичей оказались невыездными перед майскими праздниками
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Почти 100 тыс. москвичей оказались невыездными перед майскими праздниками 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число невыездных москвичей перед майскими праздниками достигло почти 100 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
"По состоянию на 28 апреля 2018 года действует более 96 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ", — сообщили в УФССП. Их общая сумма долга составляет 314 млрд рублей.
Перед майским праздниками в прошлом году в столице под ограничением выезда находились 55 тысяч должников. К прошедшим новогодним праздникам их было уже 83 тыс.
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