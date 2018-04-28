Ещё
На праздниках цены на отели в Нячанге вырастут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На праздниках цены на отели в Нячанге вырастут 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Количество туристов в Нячанге в центральной прибрежной провинции Кханьхоа резко возросло накануне Дня освобождения (30 апреля) и первомайских национальных праздников, что привело к удорожанию гостиничных номеров
Ожидается, что в апреле провинция Кханьхоа примет более 520 000 туристов, в том числе 250 000 иностранных, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Большинство иностранных туристов приезжают в Нячанг из России и Китая по туристическим путевкам.
Почти все номера в 3-5 звездочных отелях полностью забронированы, так как многие туристические компании заранее сделали массовое бронирование в рамках подготовки к праздникам.
Некоторые небольшие отели возле пляжей повысили цены на номера в три-четыре раза по сравнению с обычными тарифами. Некоторым туристам пришлось смириться с резким ростом на тарифы из-за того, что они этот момент не учли заранее.
Туристические компании предупреждают туристов, чтобы они узнавали текущие цены на проживание через интернет или по телефону, прежде чем отправиться в Нячанг.
Dang Thanh Quan, директор международной туристической компании в Нячанге, сказал, что некоторые 3 и 5-звездочные отели воспользовались ситуацией, чтобы поднять свои цены.
Как правило, гостиничные номера стоят от 200 000 VND до 250 000 VND за ночь, но в пик сезона цены были подняты до 1-1,2 млн VND.
Источник: vov.vn
Вьетнам сегодня: последние новости
Рынок жилья в Сайгоне продолжает расти Вьетнамские авиакомпании отчитываются о высоких показателях Во Вьетнаме откроется новая авиакомпания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян324
Лавров сделал заявление года150
Российских моряков запугали украинскими пиратами154
Анонсировано повышение пенсионного возраста699
Известный режиссер разбился в ДТП22
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение