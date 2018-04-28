На праздниках цены на отели в Нячанге вырастут

Количество туристов в Нячанге в центральной прибрежной провинции Кханьхоа резко возросло накануне Дня освобождения (30 апреля) и первомайских национальных праздников, что привело к удорожанию гостиничных номеров

Ожидается, что в апреле провинция Кханьхоа примет более 520 000 туристов, в том числе 250 000 иностранных, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большинство иностранных туристов приезжают в Нячанг из России Китая по туристическим путевкам.

Почти все номера в 3-5 звездочных отелях полностью забронированы, так как многие туристические компании заранее сделали массовое бронирование в рамках подготовки к праздникам.

Некоторые небольшие отели возле пляжей повысили цены на номера в три-четыре раза по сравнению с обычными тарифами. Некоторым туристам пришлось смириться с резким ростом на тарифы из-за того, что они этот момент не учли заранее.

Туристические компании предупреждают туристов, чтобы они узнавали текущие цены на проживание через интернет или по телефону, прежде чем отправиться в Нячанг.

Dang Thanh Quan, директор международной туристической компании в Нячанге, сказал, что некоторые 3 и 5-звездочные отели воспользовались ситуацией, чтобы поднять свои цены.

Как правило, гостиничные номера стоят от 200 000 VND до 250 000 VND за ночь, но в пик сезона цены были подняты до 1-1,2 млн VND.

Источник: vov.vn