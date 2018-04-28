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Совкомбанк открыл ипотечный центр в Томске
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Совкомбанк открыл ипотечный центр в Томске 

Банки.ру 1 час назад
В Томске состоялось открытие ипотечного центра Совкомбанка, который расположен по адресу: ул. Ленина, д. 131.
«Новый формат офиса ориентирован на комфортное обслуживание клиентов и качественное проведение ипотечных сделок», — подчеркивается в пресс-релизе кредитной организации. В нем отмечается, что в новом офисе доступен также весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе операции по вкладам, всем видам кредитования, оформление банковских карт и карт беспроцентной рассрочки «Халва». Кроме того, в ипотечном центре работает банкомат с функцией приема средств.
Офис работает без перерывов с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям. Ипотечное кредитование осуществляется по будням с 9:00 до 18:00.
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