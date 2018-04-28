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Центробанк утвердил базовый стандарт операций МФО на финансовом рынке
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Центробанк утвердил базовый стандарт операций МФО на финансовом рынке 

Банки.ру 1 час назад
Банк России утвердил базовый стандарт совершения микрофинансовыми организациями операций на финансовом рынке. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регулятора.
Базовый стандарт устанавливает условия, порядок и основные принципы совершения операций по выдаче микрозаймов и привлечению микрофинансовыми организациями денежных средств физических лиц.
В частности, МФО должна максимально полно и подробно информировать заемщика об условиях договора, а если условия выдачи займа предполагают заключение договора страхования — предоставить заемщику сведения о страховой организации, предмете договора, предусмотренных договором страховых случаях и исключениях из них, страховых премиях, сроках действия договора и порядке выплат. Если микрофинансовая организация передает право требования по займу иному лицу, то, согласно стандарту, она обязана уведомить об этом заемщика в 15-дневный срок.
Кроме того, базовым стандартом предусмотрены требования к процедуре оценки платежеспособности получателя финансовых услуг — такая оценка обязательна и включает не только анализ документов, представленных потенциальным заемщиком, но и получение сведений о нем из других источников (например, из бюро кредитных историй).
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Также базовый стандарт устанавливает требования к содержанию договоров по привлечению денежных средств физических лиц и внутренних документов МФО. МФО, привлекающие денежные средства физических лиц, должны размещать на своем официальном сайте бухгалтерскую отчетность за последние пять лет, сведения о существенных фактах, информацию о договорах страхования (при наличии). Данные требования базового стандарта вступают в силу с 1 июля 2018 года.
А с 1 июля 2019 года МФО также будут обязаны применять QR-код со ссылками на ресурсы в Интернете, которые содержат необходимую получателям финансовых услуг информацию.
Базовый стандарт разработан саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими МФО, в соответствии с требованиями Банка России. Стандарт будет обязателен для исполнения всеми МФО вне зависимости от их членства в профильных СРО.
Применение данного базового стандарта будет способствовать повышению качества финансовых услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями (установление единой для всех организаций последовательности действий при совершении операций), увеличит прозрачность деятельности МФО как для контролирующих органов, так и для потребителей услуг микрофинансистов, подчеркивают в ЦБ.
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