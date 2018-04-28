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Ярослав Нилов не поддержал идею кабмина о повышении пенсионного возраста
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Ярослав Нилов не поддержал идею кабмина о повышении пенсионного возраста 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
До пенсионного возраста не доживает половина мужского населения России, поэтому повышение срока выхода на пенсию недопустимо. Об этом «Парламентской газете» заявил замруководителя фракции ЛДПР, глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Повышение пенсионного возраста недопустимо. Мы в ЛДПР относится к этому отрицательно. Если посмотреть продолжительность жизни в России, то можно увидеть, что до пенсионного возраста у нас не доживает почти половина мужского населения», — сказал он.
Депутат напомнил, что в стране сокращается и трудоспособное население, то есть те, кто должен содержать пенсионеров. «В этой связи с самого начала было понятно, что Правительство рано или поздно заговорит о повышении пенсионного возраста», — сказал он.
По словам Нилова, в России уже давно искусственно увеличен пенсионный возраст.
«По нашим подсчётам, в этом году до 40 тысяч человек, достигших пенсионного возраста, не смогут получить страховую пенсию. Многим не хватит рабочего стажа, а значит, и страховых баллов, поэтому они вынуждены продолжать работать. А это и есть искусственное повышение пенсионного возраста», — сказал парламентарий.
Ранее глава Правительства Дмитрий Медведев заявил, что страну ожидает пенсионная реформа в части повышения пенсионного возраста. По его словам, кабмин отходит от экспертных дискуссий и переходит к обсуждению этого вопроса на законодательном уровне.
«Жизнь, слава богу, изменилась. И это даёт необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться», — сказал Дмитрий Медведев.
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