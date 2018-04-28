Ярослав Нилов не поддержал идею кабмина о повышении пенсионного возраста

«Повышение пенсионного возраста недопустимо. Мы в ЛДПР относится к этому отрицательно. Если посмотреть продолжительность жизни в России, то можно увидеть, что до пенсионного возраста у нас не доживает почти половина мужского населения», — сказал он.

Депутат напомнил, что в стране сокращается и трудоспособное население, то есть те, кто должен содержать пенсионеров. «В этой связи с самого начала было понятно, что Правительство рано или поздно заговорит о повышении пенсионного возраста», — сказал он.

По словам Нилова, в России уже давно искусственно увеличен пенсионный возраст.

«По нашим подсчётам, в этом году до 40 тысяч человек, достигших пенсионного возраста, не смогут получить страховую пенсию. Многим не хватит рабочего стажа, а значит, и страховых баллов, поэтому они вынуждены продолжать работать. А это и есть искусственное повышение пенсионного возраста», — сказал парламентарий.

Ранее глава Правительства Дмитрий Медведев заявил, что страну ожидает пенсионная реформа в части повышения пенсионного возраста. По его словам, кабмин отходит от экспертных дискуссий и переходит к обсуждению этого вопроса на законодательном уровне.

«Жизнь, слава богу, изменилась. И это даёт необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться», — сказал Дмитрий Медведев.