В субботу вышел из печати «Вестник Банка России» № 35 (1989)

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4695-У от 23.01.2018 «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и о случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам анализа плана восстановления платежеспособности» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50799 от 17.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4712-У от 31.01.2018 «О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50793 от 17.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4713-У от 31.01.2018 «О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50660 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4743-У от 19.03.2018 «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У „О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50722 от 11.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— приказ № ОД-1053 от 23.04.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17.04.2018 № ОД-984“;

— приказ № ОД-1064 от 24.04.2018 „О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 9 апреля 2018 года № ОД-893“;

— приказ № ОД-1072 от 25.04.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-377“;

— приказ № ОД-1076 от 25.04.2018 „О возложении на общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора“ функций временной администрации по управлению банком „Азиатско-Тихоокеанский Банк“ /публичное акционерное общество/ „Азиатско-Тихоокеанский Банк“ /ПАО/ /г. Благовещенск/“;

— приказ № ОД-1078 от 26.04.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ЭЛЬБИН“ /АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ АО АКБ „ЭЛЬБИН“ /г. Махачкала/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;

— приказ № ОД-1080 от 26.04.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк „Новый Кредитный Союз“ /акционерное общество/ АКБ „Новый Кредитный Союз“ /АО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;

— приказ № ОД-1105 от 27.04.2018 „О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью „Центральное Страховое Общество“;

— приказ № ОД-1107 от 27.04.2018 „О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью „Центральное Страховое Общество“;

— информационное письмо о применении мер к некредитным финансовым организациям № ИН-015-47/23 от 26.04.2018.