Кому банки больше не дадут потребительский кредит

Банк России введет повышенные коэффициенты риска по потребительским кредитам, полная стоимость которых превышает 15%.

Сейчас подобные коэффициенты применяются при полной стоимости кредита (ПСК) свыше 20%. Чем выше риск невозврата кредита, тем выше по нему ставка и ПСК, и тем больше коэффициент. Он учитываются при расчете достаточности капитала банка (H1).

Потребкредитов станет меньше

Сейчас потребительские кредиты с ПСК свыше 20% выдает довольно большое число банков, рассказал гендиректор бюро кредитных история (БКИ) «Эквифакс» Олег Лагуткин . Это и банки-монолайнеры, которые специализируются на одном виде кредита, и банки, выдающие экспресс-займы в магазинах, а также крупные и средние банки, готовые ссужать деньги людям с плохой кредитной историей. Все они выдают до трети потребкредитов, говорит Лагуткин.

"Банки будут оценивать влияние новых выдач на достаточность капитала, что ожидаемо скорректирует размер ПСК в сторону снижения, — пояснил ТАСС директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. — Это, в свою очередь, может повлиять на изменение условий выдачи займов в сторону ужесточения, однако все будет зависеть от рыночной стратегии и риск-аппетита каждого конкретного банка".

В долгосрочной перспективе инициатива ЦБ РФ может привести к сдерживанию розничного кредитования, говорит Лагуткин. Случится это не сразу, поскольку, во-первых, новые требования вводятся в период сезонного спада спроса на кредиты. А во-вторых, размер капитала большинства банков превышает установленные ЦБ РФ требования. Следовательно, у банковской системы есть запас прочности для роста кредитования.

Потерю части клиентов банки могут и не почувствовать. «В последние два года растет обращение за банковскими кредитами заемщиков более высокого кредитного качества», — говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков . Снижение ставок привело к увеличению доли надежных клиентов, обращающихся за деньгами повторно.

"Надежным клиентам кредитные организации предлагают деньги под более низкий процент — 13-14% годовых", — рассказала ТАСС ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Плата за риск

"Обычно ссуды под высокие ставки выдаются заемщикам с повышенным уровнем риска", — рассказала Екатерина Щурихина.

В частности, это люди, которые ранее допускали просрочку при выплате кредита и клиенты без документально подтвержденного дохода, например, фрилансеры. Кроме того, банки традиционно кредитуют по повышенной ставке индивидуальных предпринимателей.

"Сложнее всего сегодня получить ссуду закредитованным заемщикам, а также клиентам, не имеющим постоянного подтвержденного дохода", — рассказывает Святослав Емельянов.

Заемщики с плохой кредитной историей будут вынуждены пользоваться залоговыми кредитами или альтернативными источниками заемных средств, говорит Волков. За потребкредитами они пойдут в микрофинансовые организации (МФО) или в кредитно-потребительские кооперативы и будут занимать под высокие проценты.

"Оставшимся без кредитов клиентам, которым банки со временем станут отказывать в кредитовании, придется идти в МФО, и им там будут крайне рады, так как текущий профиль риска клиентов МФО существенно превышает риски банковских клиентов", — говорит Лагуткин. При этом улучшится качество кредитного портфеля МФО за счет тех же самых клиентов, которые для МФО вполне надежные.

Фрилансер в МФО не пойдет

В самих МФО сомневаются, что заемщики, привыкшие к банковским кредитам и привлекательным ставкам, будут обращаться сюда за деньгами.

"Клиенты, желающие взять кредит под 20-30% на сумму 50-100 тыс. рублей вряд ли согласятся получить сумму от 7 до 25 тыс. по ставке примерно 180-200% годовых или 1,5% в день", — рассказали в МФО «Домашние деньги»

Аудитория банков и МФО совершенно разная. Микрозаемщики работают с менее платежеспособным населением, их средний ежемесячный доход не превышает 30-40 тыс. рублей на семью и зачастую такие граждане не могут его официально подтвердить, рассказали в компании «Домашние деньги». Кроме того, лишь четверть клиентов МФО соответствуют требованиям обычного банка для получения займа. По статистике, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% — просроченную задолженность до 30 дней.

Представитель МФО говорит, что более реалистичной выглядит ситуация, когда потенциальные клиенты будут искать банк, который все же одобрит им кредит, несмотря на ряд рисков. «Массового притока банковских клиентов в МФО ждать не стоит, подобные случаи будут носить единичный характер», — резюмировал эксперт.