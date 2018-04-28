Терминалы для безналичной оплаты услуг появятся в отдалённых сёлах России до конца года

Такой терминал позволит оплачивать услуги, в том числе бесконтактным способом, снимать наличные, а клиенты «Почта банка» также смогут вносить средства на счёт карты, сказал президент — председатель правления банка Дмитрий Руденко

По его словам, эти услуги особенно востребованы в небольших населённых пунктах, где нет отделений банков и банкоматов.

До конца года «Почта банк» намерен разместить 25 тыс. платёжных терминалов в отделениях связи.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг.