Ещё
Терминалы для безналичной оплаты услуг появятся в отдалённых сёлах России до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Терминалы для безналичной оплаты услуг появятся в отдалённых сёлах России до конца года 

RT на русском 1 час назад
POS-терминалами планируется обеспечить 70-80% отделений «Почты России». Об этом заявил глава национального почтового регулятора Николай Подгузов.
Такой терминал позволит оплачивать услуги, в том числе бесконтактным способом, снимать наличные, а клиенты «Почта банка» также смогут вносить средства на счёт карты, сказал президент — председатель правления банка Дмитрий Руденко.
По его словам, эти услуги особенно востребованы в небольших населённых пунктах, где нет отделений банков и банкоматов.
До конца года «Почта банк» намерен разместить 25 тыс. платёжных терминалов в отделениях связи.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг.
RT на русском: последние новости
Семья ветерана ВОВ оказалась должна Пенсионному фонду из-за ошибок в выплатах ЦБ ожидает рост зарплат бюджетников до 15% в 2018 году Московские власти повысили выплаты донорам крови на 20%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян206
Анонсировано повышение пенсионного возраста485
Известный режиссер разбился в ДТП14
Лавров сделал заявление года124
Медведев высказался об уходе на отдых261
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение