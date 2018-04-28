Сколько заработал в 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев?

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отчитался о доходах. Согласно официальной информации, опубликованной на сайте администрации Краснодарского края , Вениамин Кондратьев в 2017 году заработал 2 097 938 рублей. Супруга — 441 339 рублей. В 2016 году доход главы региона составил 2 039 168 рублей. Вениамин Кондратьев имеет автомобиль УАЗ 3159, его семье принадлежат два дома с земельными участками и квартира площадью 130 кв.м. Семья Кондратьевых воспитывает двух несовершеннолетних детей — сына и дочь.