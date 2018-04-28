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Сколько заработал в 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев?
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Сколько заработал в 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев? 

АиФ — Юг 31 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отчитался о доходах.
Согласно официальной информации, опубликованной на сайте администрации Краснодарского края, Вениамин Кондратьев в 2017 году заработал 2 097 938 рублей. Супруга — 441 339 рублей.
В 2016 году доход главы региона составил 2 039 168 рублей.
Вениамин Кондратьев имеет автомобиль УАЗ 3159, его семье принадлежат два дома с земельными участками и квартира площадью 130 кв.м.
Семья Кондратьевых воспитывает двух несовершеннолетних детей — сына и дочь.
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