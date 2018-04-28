Жители РФ планируют на 1 мая провести время с семьей или на огороде

«Число россиян, которые планируют отмечать День труда, за 25 лет постепенно снижается. Так, в 1994 году отмечать этот праздник собирались 65% опрошенных, в 2018 году о подобном заявили уже 56%», — говорится в сообщении.

Среди самых распространенных планов на выходные у россиян — провести время с семьей (27%), заняться участком, огородом (21%), тогда как еще 13 лет назад 1 мая чаще планировали отмечать в компании гостей (40% в 2005 году против 7% в 2018 году).

Также в материале отмечается, что в последние годы выросло число россиян, которые собираются принять участие в демонстрациях — с 3% в 2008 году до 9% в 2018 году.