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Жители РФ планируют на 1 мая провести время с семьей или на огороде
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Жители РФ планируют на 1 мая провести время с семьей или на огороде 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что будут делать жители России на 1 мая, передает в субботу Газета.ru.
«Число россиян, которые планируют отмечать День труда, за 25 лет постепенно снижается. Так, в 1994 году отмечать этот праздник собирались 65% опрошенных, в 2018 году о подобном заявили уже 56%», — говорится в сообщении.
Среди самых распространенных планов на выходные у россиян — провести время с семьей (27%), заняться участком, огородом (21%), тогда как еще 13 лет назад 1 мая чаще планировали отмечать в компании гостей (40% в 2005 году против 7% в 2018 году).
Также в материале отмечается, что в последние годы выросло число россиян, которые собираются принять участие в демонстрациях — с 3% в 2008 году до 9% в 2018 году.
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