Ещё
Аэропорт Симферополя запустил сервис по подбору билетов в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Симферополя запустил сервис по подбору билетов в Крым 

ТАСС 44 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя совместно с поисковиком авиабилетов Aviasales разработал сервис по подбору оптимальных по цене авиабилетов в Крым, который был внедрен на его сайте, сообщает в субботу пресс-служба аэропорта.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил ФАС разобраться с завышенными, по его мнению, ценами на авиабилеты в республику. В качестве примера он привел рейс из Москвы в Сочи продолжительностью 2 часа 25 минут и стоимостью 8 тыс. рублей, тогда как стоимость рейса из Москвы в Симферополь при той же продолжительности полета составляет 30 тыс. рублей.
"Благодаря сервису, внедренному на новой версии нашего сайта, пассажиры аэропорта Симферополь получают возможность выбирать наиболее оптимальный по стоимости и комфорту билет, так как Aviasales агрегирует фактически все возможные варианты перелета", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина.
Сервис сравнивает данные 728 авиакомпаний, 200 авиакасс, пяти систем бронирования и предлагает наиболее выгодные тарифы. Согласно системе бронирования на сайте аэропорта, билеты из Москвы в Симферополь и в обратном направлении обойдутся чуть дороже 8 тыс. рублей, Ростов-на-Дону — Симферополь — Ростов-на-Дону — 7 590 рублей, из Санкт-Петербурга в Крым и обратно — около 13,8 тыс. рублей (при покупке билета 28 апреля на майские праздники). В период с 28 апреля по 9 мая аэропорт Симферополь планирует обслужить около 450 регулярных рейсов, что более чем на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.
Крым является одним из самых популярных направлений перелетов на майские праздники. Согласно данным сервиса по бронированию отелей tvil.ru на период с 29 апреля по 10 мая 2018 года, в среднем туристы бронируют жилье на восемь ночей. Стоимость проживания в сутки в среднем составляет 1,8 тыс. рублей. Самыми популярными городами для туристов в Крыму на майские праздники являются Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Евпатория и Севастополь.
Для любителей самостоятельных путешествий в аэропорту Симферополь предусмотрена аренда автомобилей. Арендовать авто можно сразу по прилете в кассах, расположенных в зале выдачи багажа и у выхода. Стоимость аренды составляет от 1 тыс. рублей в сутки.
ТАСС: последние новости
Эксперты: увеличение МРОТ позволит повысить доходы и качество жизни россиян Медведев считает верным решение сохранить плоскую шкалу НДФЛ Аксенов: тарифы на воду в Крыму могут быть снижены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых177
Лавров сделал заявление года65
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте88
«Он не должен был сесть»19
США предъявили России новое обвинение25
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Россия оказалась на пороге пенсионных изменений
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение