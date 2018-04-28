Аэропорт Симферополя запустил сервис по подбору билетов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 апреля. / ТАСС /. Аэропорт Симферополя совместно с поисковиком авиабилетов Aviasales разработал сервис по подбору оптимальных по цене авиабилетов в Крым , который был внедрен на его сайте, сообщает в субботу пресс-служба аэропорта.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил ФАС разобраться с завышенными, по его мнению, ценами на авиабилеты в республику. В качестве примера он привел рейс из Москвы Сочи продолжительностью 2 часа 25 минут и стоимостью 8 тыс. рублей, тогда как стоимость рейса из Москвы в Симферополь при той же продолжительности полета составляет 30 тыс. рублей.

"Благодаря сервису, внедренному на новой версии нашего сайта, пассажиры аэропорта Симферополь получают возможность выбирать наиболее оптимальный по стоимости и комфорту билет, так как Aviasales агрегирует фактически все возможные варианты перелета", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина.

Сервис сравнивает данные 728 авиакомпаний, 200 авиакасс, пяти систем бронирования и предлагает наиболее выгодные тарифы. Согласно системе бронирования на сайте аэропорта, билеты из Москвы в Симферополь и в обратном направлении обойдутся чуть дороже 8 тыс. рублей, Ростов-на-Дону — Симферополь — Ростов-на-Дону — 7 590 рублей, из Санкт-Петербурга в Крым и обратно — около 13,8 тыс. рублей (при покупке билета 28 апреля на майские праздники). В период с 28 апреля по 9 мая аэропорт Симферополь планирует обслужить около 450 регулярных рейсов, что более чем на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

Севастополь. Крым является одним из самых популярных направлений перелетов на майские праздники. Согласно данным сервиса по бронированию отелей tvil.ru на период с 29 апреля по 10 мая 2018 года, в среднем туристы бронируют жилье на восемь ночей. Стоимость проживания в сутки в среднем составляет 1,8 тыс. рублей. Самыми популярными городами для туристов в Крыму на майские праздники являются Ялта, Алушта Судак , Феодосия, Евпатория

Для любителей самостоятельных путешествий в аэропорту Симферополь предусмотрена аренда автомобилей. Арендовать авто можно сразу по прилете в кассах, расположенных в зале выдачи багажа и у выхода. Стоимость аренды составляет от 1 тыс. рублей в сутки.