Банк «Рублев» уменьшил ставку начисления дохода по «Пенсионной карте»

Столичный банк «Рублев» с 1 мая меняет процентную ставку по «Пенсионной карте» платежной системы «Мир».

Теперь по карте ежемесячно будет начисляться 5,75% годовых (вместо 6,5%).

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Плата за годовое обслуживание не взимается. Срок действия карты — три года.

Снятие наличных в устройствах банка и сторонних кредитных организаций на территории РФ осуществляется бесплатно. В банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ комиссия равна 1%, минимум 3 доллара.

Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.