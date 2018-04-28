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Банк «Рублев» уменьшил ставку начисления дохода по «Пенсионной карте»
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Банк «Рублев» уменьшил ставку начисления дохода по «Пенсионной карте» 

Банки.ру 1 час назад
Столичный банк «Рублев» с 1 мая меняет процентную ставку по «Пенсионной карте» платежной системы «Мир».
Теперь по карте ежемесячно будет начисляться 5,75% годовых (вместо 6,5%).
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Плата за годовое обслуживание не взимается. Срок действия карты — три года.
Снятие наличных в устройствах банка и сторонних кредитных организаций на территории РФ осуществляется бесплатно. В банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ комиссия равна 1%, минимум 3 доллара.
Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
«Карта может быть оформлена пенсионерам по старости или лицам старше 18 лет, получающим пенсию в соответствии с законодательством РФ», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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