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Ректор НГТУ Батаев заработал за год три миллиона
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Ректор НГТУ Батаев заработал за год три миллиона 

ngs.ru 33 минуты назад
Фото: ngs.ru
Ректор НГТУ Анатолий Батаев опубликовал свои доходы.
Согласно документам, опубликованным на сайте вуза, в 2017 году Батаев получил доход в 3,6 миллиона рублей — на семь тысяч рублей меньше, чем в позапрошлом году.
В собственности у ректора опорного вуза — две квартиры площадью 44 и 98 квадратных метров соответственно, доля в ещё одной квартире с женой, а также гараж, земельный участок и кроссовер Toyota RAV4. Его супруга задекларировала доход в 588 тысяч рублей.
Вместе с декларацией о доходах на сайте НГТУ опубликовали данные о среднемесячной зарплате руководителей. У Анатолия Батаева в 2017 году она составила 263,6 тысячи рублей, у президента вуза Николая Пустового — 219 тысяч, у проректоров — от 183 тысяч до 295 тысяч рублей.
Ранее свои доходы опубликовали сенаторы Новосибирской области, депутаты Госдумы, а также депутаты Заксобрания.
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