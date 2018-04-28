Медведев выступил за сохранение плоской шкалы НДФЛ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает верным решение сохранить плоскую шкалу НДФЛ. Свою точку зрения он высказал в интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". Председатель правительства отметил, что отстоять это решение "удалось не без труда, потому что, как и у любой экономической модели, у плоской шкалы налога на доходы физических лиц есть и приверженцы, и противники".

Медведев пояснил, что плоская шкала НДФЛ привлекательна тем, что она проста, легко администрируется, "и самое главное, если эта ставка разумная, а она у нас совсем разумная, 13%, от неё незачем увиливать, все платят, и люди с невысокими доходами, и богатые люди".

"Собственно, ради этого она и была введена, и это принесло очень хороший эффект, — подчеркнул Медведев. — Поэтому я считаю, что мы её сохранили правильно, люди были спокойны".

По словам главы правительства, в региональные бюджеты поступает порядка 3,3 трлн рублей от НДФЛ, "это по сути, база для развития регионов, и эти деньги платятся".

"Поэтому, принимая решение, например, о переходе к прогрессу, а такая модель есть, она во многих странах используется, нужно прикинуть, не потеряем ли мы здесь деньги. Я уже не говорю о том, что мы вызовем неудовольствие большого количества людей, которые скажут: вы знаете, мы платили 13%, мы не хотим платить даже 15% или тем более 20 или 25%. Я не говорю про 75%, как в некоторых странах Европы, откуда бегут куда-то для того, чтобы, так сказать, свои доходы в другое место пристроить", — пояснил Медведев.

В целом он отметил, что правительство в последние годы в соответствии с поручением президента, не изменяло налоговую нагрузку.

"Были соблазны это сделать в очень сложный период, и масса идей была, и в правительство приходили, и к президенту страны, ко мне приходили, говорили: давайте здесь налоги увеличим. Но мы понимали, что это, скорее всего, ударит и по людям, и по экономике, и не сделали этого", — рассказал председатель кабинета министров.

Говоря о системе "Платон", которую ведущий программы Сергей Брилев назвал "де-факто налогом", Медведев отметил, что доходы от нее за три года оцениваются всего в 45 млрд рублей.