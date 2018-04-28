Деньги от губернатора 

Фото с ресурса vikulovo72.ru В связи с празднованием 73-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат дополнительные выплаты за счет средств областного бюджета.
Ниже приводим категории таких граждан:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны — 3000 рублей;
— лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны — 1000 рублей;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 1000 рублей;
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто — 1000 рублей;
— труженикам тыла — 1000 рублей.
Данную выплату не нужно оформлять, простаивать в очереди. Вся необходимая документация уже имеется во всех социальных учреждениях