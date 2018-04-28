Безработные ямальцы «раздаривают» деньги мошенникам

Муравленко полицейские возбудили уголовное дело об очередном случае мошенничества.

На этот раз на уловки злоумышленников попалась безработная жительница города. На одном из сайтов она разместила заявку на получение кредита он-лайн. В тот же день заявительнице позвонили якобы сотрудники одного из кредитных учреждений. Они сообщили, что женщине одобрен кредит на сумму 200 тыс. рублей. Вот только для его получения нужно переслать комиссию в сумме 16625 рублей, страховой взнос в сумме 25 тыс. рублей, доставку документов 9 тыс. рублей, налог от суммы кредита в сумме 12314 рублей.

При этом горожанка даже не заподозрила, что общается с мошенниками, а вовсе не с сотрудниками банка. Она перевела злоумышленникам все необходимые средства на указанные незнакомцами лицевые счета и стала ждать кредита. После того как злоумышленники перестали выходить на связь, горожанка поняла, что стала жертвой мошенников. Заявительнице причинен ущерб на общую сумму 62939 рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявления бдительности при оформлении интернет-заявок на получение кредита, не пользоваться услугами непроверенных и неизвестных сайтов, обращаться в проверенные кредитные организации.