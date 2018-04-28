Безработные ямальцы «раздаривают» деньги мошенникам 

В Муравленко полицейские возбудили уголовное дело об очередном случае мошенничества.
На этот раз на уловки злоумышленников попалась безработная жительница города. На одном из сайтов она разместила заявку на получение кредита он-лайн. В тот же день заявительнице позвонили якобы сотрудники одного из кредитных учреждений. Они сообщили, что женщине одобрен кредит на сумму 200 тыс. рублей. Вот только для его получения нужно переслать комиссию в сумме 16625 рублей, страховой взнос в сумме 25 тыс. рублей, доставку документов 9 тыс. рублей, налог от суммы кредита в сумме 12314 рублей.
При этом горожанка даже не заподозрила, что общается с мошенниками, а вовсе не с сотрудниками банка. Она перевела злоумышленникам все необходимые средства на указанные незнакомцами лицевые счета и стала ждать кредита. После того как злоумышленники перестали выходить на связь, горожанка поняла, что стала жертвой мошенников. Заявительнице причинен ущерб на общую сумму 62939 рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
Полиция напоминает гражданам о необходимости проявления бдительности при оформлении интернет-заявок на получение кредита, не пользоваться услугами непроверенных и неизвестных сайтов, обращаться в проверенные кредитные организации.