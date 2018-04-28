Бюджетникам в Ростове поднимут зарплату с 1 мая

Работникам бюджетных организаций в Ростове-на-Дону с 1 мая будут платить больше в связи с увеличением размера минимальных зарплат. Отметим, что теперь, согласно указу Президента РФ, МРОТ не будет ниже прожиточного минимума. С мая данный показатель зафиксирован на уровне 11 163 рублей (без учета вычета налогов).