Бюджетникам в Ростове поднимут зарплату с 1 мая 

Работникам бюджетных организаций в Ростове-на-Дону с 1 мая будут платить больше в связи с увеличением размера минимальных зарплат. Отметим, что теперь, согласно указу Президента РФ, МРОТ не будет ниже прожиточного минимума. С мая данный показатель зафиксирован на уровне 11 163 рублей (без учета вычета налогов).
Предполагается, что увеличение коснется педагогов детских садов и общего образования; среднего и начального образования; а также университетских преподавателей, младшего и среднего медицинского персонала, врачей, работников культуры и социальной сферы; сотрудников организаций, которые оказывают услуги сиротам. На повышение из федерального бюджета субъектам России в общей сложности выделено дополнительно 16,3 млрд руб к ранее выделенным 20 млрд руб.