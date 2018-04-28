Связь-Банк вводит сезонный вклад «Победный»

Связь-Банк с 28 апреля вводит вклад «Победный».

Депозит открывается в рублях на 547 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Доходность составит 7,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 мая.

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