Связь-Банк вводит сезонный вклад «Победный» 

Связь-Банк с 28 апреля вводит вклад «Победный».
Депозит открывается в рублях на 547 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Доходность составит 7,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 мая.
Продуктовый виджет
«По окончании срока действия вклад автоматически пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход». При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.