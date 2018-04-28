Ещё
Копаем активнее: в Ярославле самые дешёвые лопаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Копаем активнее: в Ярославле самые дешёвые лопаты 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сайт объявлений «Юла» проанализировал цены на этот нужный товар в преддверии дачного сезона. В Ярославле лопату можно купить за 180 рублей — это самый низкий показатель в стране. В среднем лопата в России стоит 515 рублей.
— За последний месяц спрос на лопаты в городе вырос в два раза. Именно лопаты россияне ищут активнее всего — в два с половиной раза чаще, чем грабли, и в четыре — чем секаторы. А садовыми тачками соотечественники интересуются в девять раз реже лопат. Также в последние дни апреля увеличилось количество поисковых запросов на черенки для лопат, рыхлители и наборы садовода, — рассказали сотрудники сайта «Юла».
76.ru: последние новости
Приставы поймали должника, который продавал коттедж за 14 миллионов, чтобы уехать в Анапу Гони деньги: «ЯрОблЕИРЦ» закидает ярославцев претензиями и исками в суд В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»40
Трамп и Меркель «проехались» по России338
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте26
«Он не должен был сесть»5
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост863
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение