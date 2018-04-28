Копаем активнее: в Ярославле самые дешёвые лопаты

Сайт объявлений «Юла» проанализировал цены на этот нужный товар в преддверии дачного сезона. В Ярославле лопату можно купить за 180 рублей — это самый низкий показатель в стране. В среднем лопата в России стоит 515 рублей.

— За последний месяц спрос на лопаты в городе вырос в два раза. Именно лопаты россияне ищут активнее всего — в два с половиной раза чаще, чем грабли, и в четыре — чем секаторы. А садовыми тачками соотечественники интересуются в девять раз реже лопат. Также в последние дни апреля увеличилось количество поисковых запросов на черенки для лопат, рыхлители и наборы садовода, — рассказали сотрудники сайта «Юла».