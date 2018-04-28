Создан прецедент: страховщика засудили за просроченный ремонт автомобиля

В суде решился вопрос о том, кто несёт ответственность в случае затягивания сроков ремонта — страховая компания или станция техобслуживания.

О том, что в РФ каждый пятый автовладелец, ремонтирующий машину за счёт страховой компании, оказывается недоволен сроками выполнения работ, сообщает « Российская газета ». Количество жалоб увеличивается с началом дачного сезона. О причинах, по которым страховщики затягивают время восстановления транспортных средств клиентов, рассказал юрист Союза защиты прав автомобилистов Олег Фролов

По его словам, проблемы могут возникнуть из-за того, что страховщики долго согласовывают ремонт ТС клиента или задерживают перевод денег. Также причина может быть в волоките со стороны станций техобслуживания. Несмотря на это, по мнению юристов, владелец полиса вправе предъявлять претензии именно страховой компании, так как договор у него заключён именно с ней, а не с СТО.

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Здесь автовладельцы часто наталкиваются на пробел в законодательстве: его наличие вызывает особое недовольство у владельцев полисов каско. Напомним, в ОСАГО сейчас действует приоритет ремонта над денежными выплатами, однако, такой вариант по-прежнему не является популярным у страховщиков. Их не устраивает необходимость использовать при ремонте только новые детали, а также строгие указания по срокам проведения работ и по выбору станций техобслуживания.

По словам представителя одной из крупнейших страховых компаний в стране, согласно ныне действующему законодательству в части каско, сроки ремонта автомобилей клиентов не обозначены. Он пояснил, что нередко на это влияют объективные факторы, например, ожидание поставки запасных частей и расходных материалов, которых может не быть в наличии.

С такой позицией не согласился Выборгский районный суд Санкт-Петербурга . С соответствующим иском обратилась владелица Porsche Macan, который страховщик ремонтировал вместо обещанного месяца целый год. Из-за этого автомобилистка потребовала взыскать с СК неустойку за нарушение сроков выполнения работ, штраф и компенсацию морального вреда. Суд эти требования удовлетворил.

То есть страховщик, заявивший в суде о том, что компания самостоятельно не выполняла ремонт машины истца и не несёт имущественной ответственности за сроки выполнения работ, дело проиграл. Адвокат владелицы Porsche Macan сумел убедить суд в том, что в этом случае необходимо применить закон «О защите прав потребителей», причём неустойку и компенсацию должен выплатить тот, кто оказывал услугу, а случае действий в рамках договора каско это страховая компания. Так и был создан прецедент.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что убытки по каско начнут возмещать через мобильное приложение. Предполагается, что связь с клиентами будет осуществляться по видеозвонкам. Предполагается, что такая практика поможет «поймать сразу двух зайцев»: оптимизировать издержки СК и сократить число мошеннических операций.

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По материалам: www.kolesa.ru