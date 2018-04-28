Ещё
В ростовских трамваях стали принимать оплату банковскими картами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ростовских трамваях стали принимать оплату банковскими картами 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
С 28 апреля проезд в ростовских трамваях можно оплачивать банковскими картами и через мобильные предложения. Такую возможность реализовал оператор безналичной оплаты проезда ООО «АРПС», сообщили на сайте «Ростов-транспорт».
Главное условие — карта должна поддерживать PayPass и PayWave. Когда пассажир приложит ее к валидатору, он увидит на экране информацию об успешной оплате и услышит фразу наподобие: «Оплата проведена». Если карта недействительна или на ней не хватает средств, система сообщит и об этом. Кстати, оплатить поездку можно не только за себя, но и за родных и близких, для этого нужно приложить карточку несколько раз.
— В будущем нововведение должно охватить весь городской транспорт, оборудованный терминалами безналичной оплаты проезда. А в некоторых автобусах, в частности, тех, что курсируют в Платов (№ 285 и 286), такая система уже существует, — рассказали в «Ростов-транспорте».
161.ru: последние новости
До ста тысяч в месяц: рассказываем, в каких школах Ростова работают самые высокооплачиваемые директора В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу На второй тестовый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут на бесплатных шаттлах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»40
Трамп и Меркель «проехались» по России340
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте26
«Он не должен был сесть»5
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост863
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение