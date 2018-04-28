В ростовских трамваях стали принимать оплату банковскими картами

С 28 апреля проезд в ростовских трамваях можно оплачивать банковскими картами и через мобильные предложения. Такую возможность реализовал оператор безналичной оплаты проезда ООО «АРПС», сообщили на сайте «Ростов-транспорт».

Главное условие — карта должна поддерживать PayPass и PayWave. Когда пассажир приложит ее к валидатору, он увидит на экране информацию об успешной оплате и услышит фразу наподобие: «Оплата проведена». Если карта недействительна или на ней не хватает средств, система сообщит и об этом. Кстати, оплатить поездку можно не только за себя, но и за родных и близких, для этого нужно приложить карточку несколько раз.

— В будущем нововведение должно охватить весь городской транспорт, оборудованный терминалами безналичной оплаты проезда. А в некоторых автобусах, в частности, тех, что курсируют в Платов (№ 285 и 286), такая система уже существует, — рассказали в «Ростов-транспорте».