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Как продлить майские праздники без потерь
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Как продлить майские праздники без потерь 

Рамблер 1 час назад
Радиостанция Business FM рассказала, как взять отпуск во время майских праздников и не потерять часть зарплаты.
Всем российским работникам известно, что не стоит брать отпуска в январе и мае — они придутся на длинные выходные, в результате чего зарплата за эти дни начислена не будет. Между тем у россиян, которые хотят и подольше отдохнуть, и не потерять деньги, есть выход.
По словам HR-директора мобильного оператора «Tele2 Москва» Зои Изотовой, идти в отпуск в мае невыгодно, поскольку так называемые отпускные высчитываются от среднемесячного заработка, то есть если продлить майские праздники на два дня за счет отпуска, то потеря в зарплате составит более 3%. Например, те, кто зарабатывает 100 тысяч рублей, в конце месяца лишатся 3,2 тысяч.
Между тем рядовой офисный работник по имени Алексей заявил радиостанции, что не считает подобные потери значительными. Молодой человек взял отпуск 3 и 4 мая, предпочтя «продуктивно и полезно» отдохнуть целую неделю, а не думать об «относительно небольшой» экономии — 1,5-2 тысячи от его зарплаты. Более того, те же деньги он сэкономил, купив билеты в места своего отдыха заранее.
Тем временем, отмечает BFM, можно ничего не потерять и отдохнуть еще больше, взяв отпуск не 3 и 4 мая, а с 3 по 8, так как выходные тоже оплачиваются.
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