POS-терминалы появятся в отдаленных селах Новосибирской области

Всего планируется установить 25 тыс. платежных терминалов в 82 регионах России . Жителям небольших городов и сел появление такой техники обеспечит доступ к финансовым услугам, а для экономики это еще один шаг в создании инфраструктуры для безналичных платежей, считают эксперты.

POS-терминалы — это один из этапов модернизации «Почты» в рамках перехода к «цивилизованным формам оплаты». Проект преследует и социальные цели: повысить доступность финансовых услуг для россиян независимо от места проживания.

Такой терминал позволит оплачивать услуги, в том числе бесконтактно, снимать наличные, а клиентам «Почта банка» еще и вносить их на счет карты. До конца года планируется установить 25 тыс. платежных терминалов в отделениях связи, расходы составят около 200 млн рублей, но могут быть увеличены.