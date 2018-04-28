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POS-терминалы появятся в отдаленных селах Новосибирской области
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POS-терминалы появятся в отдаленных селах Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 37 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Всего планируется установить 25 тыс. платежных терминалов в 82 регионах России. Жителям небольших городов и сел появление такой техники обеспечит доступ к финансовым услугам, а для экономики это еще один шаг в создании инфраструктуры для безналичных платежей, считают эксперты.
POS-терминалы — это один из этапов модернизации «Почты» в рамках перехода к «цивилизованным формам оплаты». Проект преследует и социальные цели: повысить доступность финансовых услуг для россиян независимо от места проживания.
Такой терминал позволит оплачивать услуги, в том числе бесконтактно, снимать наличные, а клиентам «Почта банка» еще и вносить их на счет карты. До конца года планируется установить 25 тыс. платежных терминалов в отделениях связи, расходы составят около 200 млн рублей, но могут быть увеличены.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «В отдаленных селах появятся терминалы для безналичной оплаты услуг».
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