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Ленинградская область чемпион по зарплатам врачей
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Ленинградская область чемпион по зарплатам врачей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Ленинградская область вошла в топ-10 регионов РФ с лучшими показателями выполнения одного из «майских указов» Президента, который предусматривает увеличение заработной платы врачам.
По данным Росстата, региону удалось перевыполнить целевой показатель: соотношение заработных плат врачей к средним окладам по региону составляет 186,5% (при установленном нормативе в 180%).
По итогам 2017 года средняя заработная плата ленинградских врачей превысила 64 тысячи 438 рублей, тогда как средняя зарплата по региону составила 34 тысяч 548 рублей.
На выплату достойных зарплат врачам и медицинскому персоналу в 2017 году из бюджета Ленинградской области было дополнительно выделено 1,2 млрд рублей.
Редакция ivbg.ru напоминает своим читателям, что, как сообщил Александр Дрозденко во время отчёта перед депутатами областного парламента, зарплата в Ленобласти выросла на 3,4% по сравнению с 2016. При этом уровень безработицы стал один из самых низких в стране: она составила всего 0,36%.
Заработная плата учителей выросла в среднем на 1,6 тысяч рублей за 2017 год. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании коллегии в среду, 14 марта 2018 года.
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