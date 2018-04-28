Ленинградская область чемпион по зарплатам врачей

Ленинградская область вошла в топ-10 регионов РФ с лучшими показателями выполнения одного из «майских указов» Президента, который предусматривает увеличение заработной платы врачам.

По данным Росстата, региону удалось перевыполнить целевой показатель: соотношение заработных плат врачей к средним окладам по региону составляет 186,5% (при установленном нормативе в 180%).

По итогам 2017 года средняя заработная плата ленинградских врачей превысила 64 тысячи 438 рублей, тогда как средняя зарплата по региону составила 34 тысяч 548 рублей.

На выплату достойных зарплат врачам и медицинскому персоналу в 2017 году из бюджета Ленинградской области было дополнительно выделено 1,2 млрд рублей.

Редакция ivbg.ru напоминает своим читателям, что, как сообщил Александр Дрозденко во время отчёта перед депутатами областного парламента, зарплата в Ленобласти выросла на 3,4% по сравнению с 2016. При этом уровень безработицы стал один из самых низких в стране: она составила всего 0,36%.