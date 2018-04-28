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Пенсионные сбережения НПФ выросли более чем на 14%
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Пенсионные сбережения НПФ выросли более чем на 14% 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: DPA/ТАСС
Пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) увеличились за прошлый год на 14,3%. до 2,44 трлн руб. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Отмечается, что за указанный период рост пенсионных резервов составил 8%, до 1,18 трлн руб. Количество лиц, которые формируют накопления в НПФ, увеличилось на 4,5 млн — до 34,3 млн человек.
"Значительное влияние на увеличение объема средств под управлением НПФ оказали переходная кампания в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) и привлечение новых участников в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО)", — заявил регулятор.
Ранее сообщалось, что правительство связало убытки россиян при смене управляющих пенсионными накоплениями с недобросовестностью агентов негосударственных пенсионных фондов.
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