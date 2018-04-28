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Количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в январе-марте 2018 года выросло на 41,7% по отношению к прошлому году (графики)
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Количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в январе-марте 2018 года выросло на 41,7% по отношению к прошлому году (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Банка России за январь-март 2018 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства накопленным итогом в Российской Федерации составило 78 059 ед., что больше аналогичного показателя 2017 года (55 091 ед.) на 41,7% и незначительно отстает от аналогичного показателя 2016 года. Количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в Российской Федерации в марте 2018 года, увеличилось на 23,8% по сравнению с мартом 2017 года (29 990 против 24 226 годом ранее). Накопленным итогом за январь‑март 2018 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в Российской Федерации составило 78 059 ед., что больше аналогичного показателя 2017 года (55 091 ед.) на 41,7%. По итогам января‑февраля опережение темпов прошлого года составляло 55,7%.
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