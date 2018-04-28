Социологи выяснили, как россияне проведут Первомай

Россияне стали относиться ко Дню труда, который отмечается 1 мая, как к обычному выходному. Чаще всего его предпочитают проводить с семьей или ездить на дачу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос Всероссийского центра общественного мнения.

ВЦИОМ сравнил данные проведенных за последние четверть века опросов на подобную тематику. В 1994 году отмечать 1 мая были намерены 65%, и к 2010-му этот показатель снизился незначительно — до 62%. В 2018 году праздновать День весны и труда собираются 56% респондентов.

При этом традиция встречать Первомай в кругу гостей постепенно изживает себя. Россияне говорят о желании побыть в этот день с семьей или на даче.

На сегодняшний день самыми распространенными планами жителей России , касающимися длинных выходных, является как раз пребывание в кругу близких и дела на огороде. Об этом сказали 27% и 21% соответственно.

В компании отмечать 1 мая будут всего лишь 7% участников опроса. Еще 13% опрошенных в этот день работают. На демонстрации пойдут 9% россиян.

ВЦИОМ провел опрос 25 и 26 апреля. В нем приняли участие две тысячи человек в возрасте от 18 лет. Их опрашивали методом телефонного интервью.

Ранее социологи выяснили, что большинство россиян устраивает их работа. Об удовлетворенности профессиональной деятельностью заявили свыше 80% участников проведенного ВЦИОМ опроса.