Турпоток из России на Кипр снизился на 5% в I квартале 2018 г.

Турпоток из России на Кипр снизился на 5% в I квартале 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В I квартале Кипр посетили почти 45,5 тыс. наших соотечественников, что на 5% меньше, чем было за тот же период 2017 г. Впрочем, в марте показатели по российскому рынку показали двузначную динамику: плюс почти 14% к марту 2017 г. : 22,6 тыс. россиян. Россия по количеству прибытий на Кипр в марте была второй (почти 12% от всего въездного турпотока), опережая Германию Израиль . Первенство по посещению Кипра традиционно за британскими туристами, доля которых составила 35%», — говорится в сообщении.

Туроператоры считают нецелесообразным придавать значение показателям спроса в этот период при прогнозе общего турпотока на Кипр, так как начало года традиционно относится к низкому сезону на этом направлении.

«Спрос по акции раннего бронирования на курорты Кипра сохраняет показатели прошлого года, а глубина продаж уже достигает октября 2018 г. Учитывая большую глубину продаж и успешные показатели ранних продаж, считаем, что предпосылок для корректировки планов на летний период абсолютно нет», — заявили в компании «Библио-Глобус».

Со ссылкой на данные официальной статистики Кипра АТОР сообщает также, что за первые три месяца текущего года страну посетило на 29,3% туристов больше, чем за аналогичный период 2017 г. — 369 тыс. иностранных гостей.