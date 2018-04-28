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Одинокую мать из Салехарда могут лишить единственного жилья из-за просрочки в 100 тысяч рублей по ипотеке
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Одинокую мать из Салехарда могут лишить единственного жилья из-за просрочки в 100 тысяч рублей по ипотеке 

Красный Север 53 минуты назад
Фото: Красный Север
Сегодня, 28 апреля, последний день, когда жительница Салехарда должна внести 100 тысяч рублей, накопившиеся из-за неуплаты взносов по ипотеке. Если она не найдет денег, банк обещает выставить ее квартиру на продажу.
Восемь часов вечера 24 апреля. Виктория готовит для дочери нарядное платье — завтра в детском саду выпускной. Маленькая Снежана радостно вертится перед зеркалом, примеряя яркую заколку. Стук в дверь прерывает приятные хлопоты. Мужчина, сотрудник банка, начал ходить по квартире, заглянул в детскую, на балкон, в ванную и все сфотографировал.
Днем хозяйка квартиры в очередной раз обратилась в банк с просьбой оформить отсрочку или реструктуризацию долга из-за сложной финансовой ситуации в семье, но ей отказали. А вечером она мне сообщила, что к ней едет коллектор, он постоянно звонит ей на работу и стучит в дверь по вечерам. Но до сих пор Виктория его в дом не пускала.
Сотрудник по работе с просрочками сфотографировал все помещения. Это было сделано для того, чтобы подготовить квартиру к продаже. Фото: Наталья Рыбьякова
Как позже пояснили «Красному Северу» в финансовом учреждении, «это не коллектор, а сотрудник службы банка по работе с должниками, который наоборот помогает людям решить проблемы». Вечерний гость вел себя корректно, но отказался от комментариев. Заметив, что я снимаю его действия на телефон, заметил: «Хотите, чтобы банк шел вам навстречу, а сами устраиваете представление…».
Виктория не отказывается платить по счетам и ищет возможность вернуть долг. Но куда податься, если не выйдет, не знает, родни давно нет рядом… Фото: Александр Бейфус
Снижение зарплаты привело к долговой яме  С Викторией Шпырной я познакомилась в прошлую пятницу, 20 апреля, в общественной приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ», куда она пришла за помощью к депутату ямальского парламента Елене Зленко.
— Мне сказали, что Елена Геннадьевна — человек, у которой слово не расходится с делом, — пояснила заявительница. — Надеюсь, что она поможет мне выйти из сложной ситуации.
Виктория — уроженка Салехарда. Почти всю жизнь прожила в бараке. С каждым годом дом ветшал, а надежды получить новое жилье таяли. Тогда и решила купить квартиру в ипотеку.
В 2013 году приобрела двушку за 3,1 миллиона под 12,75 процентов. Судя по документам, за двадцать лет она должна заплатить банку почти 8,6 миллиона рублей. Ежемесячная выплата составляла 35 тысяч рублей — половину ее зарплаты, и женщина решила, что оставшейся суммы ей с маленькой дочкой хватит.
Проблемы начались в прошлом году, когда у ведущего бухгалтера финансово-экономического отдела федеральной кадастровой палаты резко снизилась заработная плата. Оклад небольшой, женщина стала больше получать когда уходила на больничный, а не трудилась. Кроме того, работодатель перенес сроки выплат. Из-за просрочки платежей начисляли пени, чтобы их избежать, женщине приходилось пользоваться кредиткой. Долги росли как снежный ком. Виктория подрабатывает техничкой, продала почти всю мебель, но денег все равно не хватает.
В понедельник депутатский запрос ушел в центр занятости населения. Елена Зленко просила подобрать для заявительницы более высокооплачиваемую работу. Но там пока подходящих вакансий нет.
Вердикт вынесен: в реструктуризации отказано!
Мы обратились в Сбербанк, чтобы узнать, какие варианты может предложить финансовая организация для решения проблемы нашей героини.
— Банк провел встречу с клиентом, на которой предложено досудебное урегулирование — возможность добровольно реализовать недвижимость по согласованию с банком, — сообщили в пресс-службе Сбербанка. — Срок исполнения обязательств по погашению задолженности назначен в соответствии с кредитным договором — 28 апреля 2018 года. При непогашении просроченной задолженности в течение назначенного периода банк может принять решение о взыскании задолженности в судебном порядке.
На вопрос об отказе в реструктуризации кредита Виктории Шпырной, в официальном ответе Сбербанка написано следующее:
«Возможность проведения реструктуризации банк рассматривает в индивидуальном порядке по заявлению клиента. Программа направлена на поддержку клиентов, которые не могут обслуживать задолженность на первоначальных условиях в связи с ухудшением финансового положения. Одно из условий для участия в программе — отсутствие задолженности по иным кредитным обязательствам».
Теперь Виктория корит себя за то, что пользовалась кредиткой для оплаты ипотеки…
Конечно, она совершила ошибку, не обратившись немедленно со своими проблемами в Сбербанк. Вот только сейчас сетовать поздно. Нужно спасать ситуацию. Как? Без немедленного погашения долга в 100 тысяч рублей банк и говорить не хочет о реструктуризации.
«КС» обратился к юристам, правозащитникам и представителям ОНФ, чтобы вместе найти выход из долговой ямы, в которую угодила одинокая мать. Мы ждем их комментариев и следим за развитием событий. А пока каждый день приближает семью к тому, чтобы остаться на улице.
МНЕНИЕ
Коллекторов в дом не пускать!
«КС» обратился за комментарием к Уполномоченному по правам человека в ЯНАО Анатолию Саку: неужели мать с ребенком может оказаться на улице?
— До решения суда из квартиры никто выселить не может. Суд в любом случае должен принять во внимание наличие у должника маленького ребенка и сложную финансовую ситуацию, — успокоил правозащитник.
Он считает, что надо попытаться решить проблему мирным путем, договорившись с банком о реструктуризации долга. Также Анатолий Сак посоветовал ни в коем случае не пускать в дом ни коллекторов, ни представителей банка, тем более в вечернее время.
— Я вам ответственно заявляю — это противозаконно! Если банку нужно решить вопрос с человеком, пусть приглашают его в офис, — заявил правозащитник и посоветовал обратиться в службу судебных приставов, контролирующую действия коллекторов.
НЮАНСЫ
Что делать, если стало нечем платить кредит?
Если ваша зарплата уменьшилась и вы оказались в такой же ситуации, как наша героиня, следует обратиться в банк до первого уведомления о просроченном платеже. Нужно написать заявление на изменение кредитного договора, представив доказательства уважительной причины.
Какие варианты могут предложить банки?
· Реструктуризация кредита
Сумма задолженности делится на более мелкие платежи и выплачивается дольше. Для банка это самое выгодное решение, так как с увеличением срока выплат увеличиваются и проценты. На кредитной истории это не отражается.
· Рефинансирование (перекредитование)
Пролонгация срока возврата долга. Сумма ежемесячных взносов уменьшается, но увеличивается общий размер переплаты за счет увеличения срока возврата.
Если у вас два кредита, попробуйте их объединить. Воспользуйтесь более выгодным предложением банка или обратитесь в другой банк. Однако новый кредит получится взять только при хорошей кредитной истории.
· Кредитные каникулы
Так называется отсрочка платежей на определенный срок, в течение которого заемщик платит только проценты. В сложный период это позволит справиться с обязательствами и избежать просрочки, но потом придется наверстывать.
Кстати, если при кредитовании вы оформили страховку, обратитесь к страховщику. На основании ранее составленного договора, страховая компания может вносить платежи, пока у вас не улучшится финансовое положение.
При подготовке материала использована информация с сайтов kreditorpro.ru и sberbank.ru.
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