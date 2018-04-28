Банки оставят вкладчиков без подарков

Несмотря на майские праздники, щедрых предложений от банков вкладчики не дождутся. Эксперты считают, что кредитные организации, напротив, в ближайшее время могут еще больше снизить ставки по депозитам. У банков в настоящее время нет проблем с ликвидностью, избытки которой они размещают на депозитах в ЦБ

Массовых акций, предлагающих вкладчикам повышенные проценты по депозитам в честь весенних праздников, в этом году не предвидится. По крайней мере в большинстве опрошенных «Газетой.Ru» банках таких предложений нет.

«ВТБ не планирует в ближайшее время снижать ставки по своим депозитам. Также банк не будет запускать акций по депозитам к майским праздникам», — заявили «Газете.Ru» в ВТБ.

Сбербанке сослались на то, что в началt апреля уже ввели вклад ко Дню Победы: он позволяет получить повышенный процент клиентам, но при условии отчисления в благотворительный фонд.

Как заявили в банке «Хоум Кредит» , в кредитном учреждении не планируется «специальных предложений». В « Росгосстрах Банке » недавно ввели в депозитную линейку новый продукт, и в связи с этим изменения по ставкам до майских праздников пока не планируются, пояснила «Газете.Ru» управляющий Санкт-Петербургским филиалом банка Елена Веревочкина.

Как правило, к праздникам банки готовили специальные акции для вкладчиков. Например, накануне последних новогодних праздников, даже несмотря на то что ЦБ на заседании совета директоров в декабре снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,75% годовых, банки не только не стали резко менять свои проценты, но и предложили повышенные ставки вкладчикам.

Как говорили эксперты, перед Новым годом многие кредитные учреждения решили заманить вкладчиков декабрьскими «супер-акциями».

«Реновы», Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, При этом сейчас банки не готовы повысить ставки по вкладам, хотя аналитики прогнозировали, что ЦБ не станет снижать ставку 27 апреля. Регулятор в итоге так и сделал, после того как в апреле были введены ограничительные меры в отношении «Русала» Алексея Миллера и других бизнесменов, а рубль потерял по отношению к доллару около 10% стоимости.

Вряд ли политика банков по отношению к вкладчикам претерпит существенные изменения и после решения ЦБ, говорит директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

В последнее время ставки по вкладам постоянно снижаются, выходя на новые исторические минимумы. Как сообщал ЦБ в апреле, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями — комбинированных депозитных продуктов) в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась в первой декаде апреля на 0,13% до 6,4% против 6,53% в третьей декаде марта.

Базовый уровень доходность по вкладам до востребования в рублях, рассчитываемый ЦБ, в мае снизился до 5,928%, хотя в апреле он составлял 5,97%.

Выше всего по рублевым депозитам банки готовы предложить ставку на срок вклада от 91 дня до 180 дней. По расчетам ЦБ, на май она составит 7,449%, а в апреле была 7,508%.

При этом, судя по статистике, несмотря на такие низкие ставки, население продолжает нести деньги в банки. По данным на 1 марта этого года, депозиты в рублях в банках выросли до 20,6 трлн рублей (за месяц они увеличились почти на 400 млрд рублей).

По словам первого заместителя председателя правления «Локо-Банка» Ирины Григорьевой, на банковском рынке сейчас достаточно ликвидности, поэтому у большинства банков просто нет острой потребности в наращивании пассивной базы.

Избыток ликвидности в российском банковском секторе составил 2,4 трлн рублей на конец февраля, говорится в опубликованном в апреле рейтинговым агентством Fitch Ratings обзоре российских банков за два первых месяца 2018 года. Эти средства банки держат на депозитах в ЦБ.

«Возможно, в итоге мы и увидим небольшое количество специальных предложений в мае, но ставка по ним не будет интересной. Это будет скорее рекламная акция для повышения лояльности и узнаваемости бренда. В ближайшей перспективе ощутимых движений по ставкам не будет. Скорее всего, банки будут незначительно снижать ставки вокруг текущих значений», — говорит Ирина Григорьева.

Зато, по словам Елены Веревочкиной, в последнее время набирают популярность различные структурированные инвестиционные продукты на базе страхования жизни.

«Сегодня многие, даже самые консервативные вкладчики с целью увеличения доходности сбережений отдают предпочтение «портфельному инвестированию», при котором средства размещаются как во вклад, так и в инвестиционные продукты. Такой подход в результате позволяет увеличить доходность сбережений на несколько процентов по сравнению с вложением только во вклады, и это даже при самой консервативной стратегии инвестирования», — говорит она.