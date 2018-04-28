Ещё
Банки оставят вкладчиков без подарков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банки оставят вкладчиков без подарков 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Несмотря на майские праздники, щедрых предложений от банков вкладчики не дождутся. Эксперты считают, что кредитные организации, напротив, в ближайшее время могут еще больше снизить ставки по депозитам. У банков в настоящее время нет проблем с ликвидностью, избытки которой они размещают на депозитах в ЦБ.
Массовых акций, предлагающих вкладчикам повышенные проценты по депозитам в честь весенних праздников, в этом году не предвидится. По крайней мере в большинстве опрошенных «Газетой.Ru» банках таких предложений нет.
«ВТБ не планирует в ближайшее время снижать ставки по своим депозитам. Также банк не будет запускать акций по депозитам к майским праздникам», — заявили «Газете.Ru» в ВТБ.
В Сбербанке сослались на то, что в началt апреля уже ввели вклад ко Дню Победы: он позволяет получить повышенный процент клиентам, но при условии отчисления в благотворительный фонд.
Как заявили в банке «Хоум Кредит», в кредитном учреждении не планируется «специальных предложений». В «Росгосстрах Банке» недавно ввели в депозитную линейку новый продукт, и в связи с этим изменения по ставкам до майских праздников пока не планируются, пояснила «Газете.Ru» управляющий Санкт-Петербургским филиалом банка Елена Веревочкина.
Как правило, к праздникам банки готовили специальные акции для вкладчиков. Например, накануне последних новогодних праздников, даже несмотря на то что ЦБ на заседании совета директоров в декабре снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,75% годовых, банки не только не стали резко менять свои проценты, но и предложили повышенные ставки вкладчикам.
Как говорили эксперты, перед Новым годом многие кредитные учреждения решили заманить вкладчиков декабрьскими «супер-акциями».
При этом сейчас банки не готовы повысить ставки по вкладам, хотя аналитики прогнозировали, что ЦБ не станет снижать ставку 27 апреля. Регулятор в итоге так и сделал, после того как в апреле были введены ограничительные меры в отношении «Русала», «Реновы», Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Алексея Миллера и других бизнесменов, а рубль потерял по отношению к доллару около 10% стоимости.
Вряд ли политика банков по отношению к вкладчикам претерпит существенные изменения и после решения ЦБ, говорит директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
В последнее время ставки по вкладам постоянно снижаются, выходя на новые исторические минимумы. Как сообщал ЦБ в апреле, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями — комбинированных депозитных продуктов) в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась в первой декаде апреля на 0,13% до 6,4% против 6,53% в третьей декаде марта.
Базовый уровень доходность по вкладам до востребования в рублях, рассчитываемый ЦБ, в мае снизился до 5,928%, хотя в апреле он составлял 5,97%.
Выше всего по рублевым депозитам банки готовы предложить ставку на срок вклада от 91 дня до 180 дней. По расчетам ЦБ, на май она составит 7,449%, а в апреле была 7,508%.
При этом, судя по статистике, несмотря на такие низкие ставки, население продолжает нести деньги в банки. По данным на 1 марта этого года, депозиты в рублях в банках выросли до 20,6 трлн рублей (за месяц они увеличились почти на 400 млрд рублей).
По словам первого заместителя председателя правления «Локо-Банка» Ирины Григорьевой, на банковском рынке сейчас достаточно ликвидности, поэтому у большинства банков просто нет острой потребности в наращивании пассивной базы.
Избыток ликвидности в российском банковском секторе составил 2,4 трлн рублей на конец февраля, говорится в опубликованном в апреле рейтинговым агентством Fitch Ratings обзоре российских банков за два первых месяца 2018 года. Эти средства банки держат на депозитах в ЦБ.
«Возможно, в итоге мы и увидим небольшое количество специальных предложений в мае, но ставка по ним не будет интересной. Это будет скорее рекламная акция для повышения лояльности и узнаваемости бренда. В ближайшей перспективе ощутимых движений по ставкам не будет. Скорее всего, банки будут незначительно снижать ставки вокруг текущих значений», — говорит Ирина Григорьева.
Зато, по словам Елены Веревочкиной, в последнее время набирают популярность различные структурированные инвестиционные продукты на базе страхования жизни.
«Сегодня многие, даже самые консервативные вкладчики с целью увеличения доходности сбережений отдают предпочтение «портфельному инвестированию», при котором средства размещаются как во вклад, так и в инвестиционные продукты. Такой подход в результате позволяет увеличить доходность сбережений на несколько процентов по сравнению с вложением только во вклады, и это даже при самой консервативной стратегии инвестирования», — говорит она.
Однако Ирина Григорьева уверена, что, несмотря на минимальные ставки, вклады по-прежнему останутся одним из самых популярных финансовых инструментов в нашей стране. Для большинства вкладчиков в нашей стране нет альтернативы депозитам: клиентов, которые понимают особенности инвестиционного рынка, в России очень мало, резюмирует она.
Газета.Ru: последние новости
Праздничное падение: рубль готовится к первомаю Нечего менять: бедность отучила от спекуляций Новая жизнь: россиян оставят без потребительской корзины
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост394
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»196
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт67
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»109
Майские пенсии доставят по особому графику144
Новости партнеров
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение