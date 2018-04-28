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Россельхозбанк обеспечит туристов «Путевой картой» для трат в путешествиях
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Россельхозбанк обеспечит туристов «Путевой картой» для трат в путешествиях 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Сделать это возможно с помощью «Путевой карты». Специальный продукт позволяет получать повышенные бонусы за туристические покупки по программе лояльности Россельхозбанка «Урожай», а также оплачивать баллами билеты и отели.
— Программа лояльности для пользователей карт — один из трендов в банковской сфере последних лет. Россельхозбанк делает шаг вперед и предлагает своим клиентам при безналичной оплате товаров и услуг получать до 7 баллов за каждые потраченные 100 рублей, — отметил директор Оренбургского регионального филиала Россельхозбанка Александр Чураков— Мы предлагаем нашим клиентам в течение года активно пользоваться системой безналичных расчетов, а отпуск оплатить бонусными баллами.
«Путевая карта» выпускается только на базе платёжной системы Visa, что позволит ее держателям без проблем расплачиваться как на территории России, так и за рубежом. Для удобства клиентов предусмотрено бесплатное предоставление услуги «СМС-сервис по счёту». Кроме того, с активных клиентов, регулярно использующих карту при оплате товаров и услуг, не взимается комиссия за ее обслуживание.
Бонусными баллами можно оплачивать отели, приобретать авиа и железнодорожные билеты, электронику, бытовую технику, товары для спорта и отдыха. Повышенное начисление бонусов позволит держателям «Путевой карты» быстрее накопить необходимое количество баллов и получить желаемое вознаграждение из каталога программы лояльности «Урожай».
Всего держателями карт от Россельхозбанка со стопроцентным государственным капиталом стали более 150 тысяч жителей области.
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