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67% челябинцев недовольны ситуацией на рынке труда
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67% челябинцев недовольны ситуацией на рынке труда 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинцы рассказали, как оценивают ситуацию на рынке труда в городе, 67% респондентов выбрали негативную оценку, сообщают специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.
Социологи пояснили, что приурочили исследование к 1 мая, который в стране отмечают как День весны и труда. Оказалось, что лишь чуть более 12% опрошенных челябинцев считают ситуацию на рынке труда «скорее хорошей». Так в основном отвечали молодые респонденты с высшим образованием и хорошим доходом — специалисты, у которых нет проблем с поиском работы.
Большая часть опрошенных выбрала для описания ситуации на рынке труда характеристику скорее плохо». Здесь социологи не стали выделять особых социально-демографических характеристик.
Ещё около 20% респондентов затруднились с ответом. Специалисты отмечают, что это были люди старше 50 лет, для которых вопрос трудоустройства уже не слишком актуален.
«Термином «ситуация на рынке труда» обозначают соотношение между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда, возможность не только найти работу, а рабочее место с достойной заработной платой», — пояснили авторы исследования. Ссылаясь на данные Челябинскстата, они сообщили, что на начало апреля текущего года уровень регистрируемой безработицы составил 1,45%, а в течение марта численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, увеличилась на 0,4%.
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